أعراض الذبحة الصدرية انتبهي لها قبل فوات الآوان.. تهملها ملايين النساء

بيروت - نادين محمد - تعد الذبحة هي نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب. وهي أحد أعراض مرض الشريان التاجي.

غالبًا ما يوصف ألم الذبحة بأنه شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر. وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل ملقى على الصدر. قد يكون ألم الذبحة جديدًا عليك ويلزم فحصه بواسطة مزود رعاية صحية، أو قد يكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج.

على الرغم من أن الذبحة شائعة نسبيًا، فإنه لا يزال من الصعب تمييزها عن الأنواع الأخرى من آلام الصدر، مثل التعب الناتج عن عسر الهضم. فإذا كنت تشعرين بألم مجهول السبب في الصدر، فاطلبي المساعدة الطبية على الفور.

أعراض الذبحة الصدرية

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تشمل أعراض الذبحة الصدرية الشعور بألم وانزعاج في الصدر. وهذا الشعور بالألم أو الانزعاج في الصدر قد يشبه:

الحرق

الامتلاء

الضغط

العصر

وقد تشعرين أيضًا بألم في ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو كتفك أو ظهرك.

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وتتضمن أعراض الذبحة الصدرية الآخرى ما يأتي:

الدوار

الإرهاق

الغثيان

ضيق النفس

التعرق

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أعراض الذبحة الصدرية للنساء

يمكن أن تختلف درجة خطورة الذبحة ومدتها ونوعها من حالة لأخرى. وقد تشير الأعراض المستجدة أو المختلفة إلى شكل أكثر خطورة من أشكال الذبحة (الذبحة غير المستقرة) أو إِلى النوبة القلبية.

يمكن أن تختلف أعراض الذبحة لدى النساء عن أعراضها الشائعة وقد تؤدي هذه الاختلافات إلى التأخر في طلب العلاج.

على سبيل المثال، يعد ألم الصدر من الأعراض الشائعة لدى النساء المصابات بالذبحة الصدرية، لكنه قد لا يكون العَرَض الوحيد أو العَرَض الأكثر شيوًعا لدى النساء. فمن الممكن أن تصاب النساء بأعراض أخرى مثل:

- الشعور بالانزعاج في مناطق الرقبة أو الفك أو الأسنان أو الظهر.

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- الغثيان

- ضيق النفس

- الشعور بألم يشبه الطعن بدلاً من ضغط الصدر

- ألم المعدة (البطن)

متى تزورين الطبيب



إذا استمر ألم صدرك لأكثر من بضع دقائق ولم يختف عند الراحة أو تناول أدوية الذبحة الصدرية، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بنوبة قلبية.

وإذا كان الشعور بانزعاج في الصدر من الأعراض الجديدة بالنسبة إليك، فمن المهم أن تستشيري الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب. إذا كانت حالتك قد شخصت بأنها ذبحة صدرية مستقرة، ثم تفاقمت حالتك أو تغيرت، فاطلبي المساعدة الطبية على الفور.

أسباب الذبحة الصدرية

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تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب. والدم يحمل الأكسجين الذي تحتاجه عضلة القلب للبقاء على قيد الحياة وعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الأكسجين، فإن هذا يسبب حالة تسمى الإقفار.

ويعد السبب الأكثر شيوعًا لنقص تدفق الدم إلى عضلة القلب هو مرض الشريان التاجي وقد تضيق شرايين القلب (الشريان التاجي) بسبب ترسبات دهنية تسمى اللويحات ويطلق على هذه الحالة تصلب الشرايين.

في حال تمزق اللويحات في الأوعية الدموية أو تكوُّن جلطة دموية، قد يؤدي هذا سريعًا إلى منع تدفق الدم عبر الشريان المتضيق أو تقليله وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الدم المتدفق إلى عضلة القلب انخفاضًا مفاجئًا وحادًا.

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الوقاية من الذبحة الصدرية

يمكنك المساعدة في الوقاية من الذبحة الصدرية باتباع تغييرات نمط الحياة المتبعة في علاج الذبحة الصدرية. وتشمل هذه التغييرات:

- الامتناع عن التدخين.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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- الحفاظ على وزن صحي.

- علاج الحالات الصحية الأخرى المتعلقة بمرض القلب.

- تقليل التوتر.

- تلقي اللقاحات الموصى بها لتجنب مضاعفات القلب.

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المصدر:موقع مايوكلينك