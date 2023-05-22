شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض السرطان المفاجئة.. منها ألم الأذن وصوت أجش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعلم أن العثور على كتلة في ثديك يعني أنه يجب عليك فحصها، لكن الكتل في الأنسجة ليست هي العلامات الوحيدة التي يجب أن تكون على دراية بها عندما يتعلق الأمر بالسرطان، الأعراض الغريبة أو غير المألوفة، مثل التورم في رقبتك، أو تقرحات الجلد التي لا تلتئم، أو الألم الذي لا يلين ، تستحق نفس النوع من اليقظة، وفقًا لما نشره موقع health

إذا كنت تعتقد أن شيئًا ما غير صحيح، فإن فحصه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية، يمكن علاج السرطانات التي يتم اكتشافها مبكرًا قبل أن تتاح لها فرصة انتشار أجزاء أخرى من الجسم. وتتطلب بعض إجراءات فحص السرطان زيارة مقدم رعاية صحية ، ولكن يمكنك أيضًا إجراء فحوصات ذاتية في المنزل.

الأعراض المفاجئة الإحساس بجسم غريب

غالبًا ما يكون الشعور بوجود كتلة مزعجة في الحلق جنبًا إلى جنب مع ارتداد الحمض . لكن في بعض الأحيان ، يخبرك هذا الإحساس المحرج بوجود ورم.

يمكن لبعض أنواع السرطان، مثل الأورام اللمفاوية، أن تجعل الناس يعانون من الحكة الشديدة. الأورام اللمفاوية هي أنواع من السرطانات التي تؤثر على الجهاز الليمفاوي (جزء من جهاز المناعة لديك). وتشمل هودجكين وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين. بغض النظر عن النوع ، يمكن أن تسبب الأورام اللمفاوية الحكة.

ألم الأذن

ماذا يعني أن تتألم إحدى الأذنين باستمرار، ولكن لا توجد علامة على الإصابة بالعدوى؟ قد لا تكون مشكلة في الأذن على الإطلاق. قد يكون "ألمًا رجعيًا"، أي ألم ينتقل إلى الأذن من أعصاب في الرأس أو الرقبة. والكثير من الحالات يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من عدم الراحة في الأذن. واحد منهم هو سرطان الفم.

النزيف المهبلي

قد يكون التبقع أو عدم انتظام الدورة الشهرية ناتجًا عن عدم التوازن الهرموني. يمكن أن يشير أيضًا إلى وجود الأورام الليفية الرحمية أو الاورام الحميدة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يكون النزيف غير المعتاد علامة على سرطان بطانة الرحم. سرطان بطانة الرحم هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الرحم ويمكن علاجه في كثير من الأحيان.

جفن متدلي

يمكن أن يكون الجفن العلوي المتدلي علامة على الشيخوخة أو الإصابة أو المرض (مثل السكتة الدماغية ). يمكنه أيضًا تنبيه مقدمي الرعاية الصحية إلى ما يسمى بورم بانكوست في أعلى رئتيك.

ورم البانكوست هو نوع من سرطان الرئة يبدأ في الجزء العلوي من الرئة وينتشر إلى الأنسجة القريبة مثل الأضلاع والفقرات، معظم أورام البانكوست هي سرطانات ذات خلايا غير صغيرة.

بقع متقشرة

لا تحتاج البقعة الحمراء المتقشرة من الجلد إلى إحداث إنذار على الفور. و إذا كان في منطقة معرضة للشمس من جسمك ولا يزال هناك بعد ثمانية أسابيع ، فلا تفترض أنه أكزيما . يمكن أن يكون علامة على سرطان الخلايا الحرشفية.

يكون لهذا النوع من سرطان الجلد أحيانًا مظهر "ثؤلولي الشكل" أو "على شكل قبة". يظهر بشكل شائع على الرأس والرقبة وظهر اليدين. ويميل بعض الناس إلى العثور عليه في مقدمة أرجلهم من سنوات وسنوات من التعرض للشمس

فقر دم

الدم في البراز (إذا لم يكن بسبب الباسور) هو علامة كلاسيكية لسرطان القولون والمستقيم ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة

صوت أجش

يفقد بعض الأشخاص أصواتهم مؤقتًا عندما يصابون بنزلة برد. البحة المستمرة هي مسألة مختلفة ويجب تقييمها على الفور.

ويهاجم سرطان الحنجرة الأنسجة الموجودة في الحنجرة، والتي تضم أحبالك الصوتية. قد يسبب هذا النوع من السرطان أيضًا ألمًا في الحلق أو ألمًا في الأذن أو تورمًا في الرقبة أو الحلق. يمكن أن ينتشر سرطان الحنجرة أيضًا إلى الغدة الدرقية أو القصبة الهوائية (القصبة الهوائية) أو المريء.