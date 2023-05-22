شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. الإجهاد الشديد يسبب الطفح الجلدى وظهور بقع فى الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب الإجهاد الشديد العديد من الأعراض الفريدة، مثل الطفح الجلدى أوظهورالبقع من الرقبة إلى السرة ،كما تتزايد الأعراض لدى الأشخاص المصابين بأمراض جلدية مثل الإكزيما ، وإليك كل ما تريد معرفته عن العلاقة بين الإجهاد التهاب الجلد وكيفية التعامل معه، وفقا لما نشره موقع health

العلاقة بين الإجهاد والتهاب الجلد:

عند الإجهاد ، يكون لجسمك استجابة كيميائية قد تساهم في التهاب الجلد، أوضحت دراسة سابقة أنه عندما تكون متوترًا، تبدأ الغدة النخامية والكظرية (HPA). فى إفراز الكورتيزول وهرمونات التوتر الأخرى والخلايا البدينة، وتعد الخلايا البدينة مكونًا رئيسيًا وراء الجلد المتهيج والحكة لأنها تصنع الهيستامين الكيميائي ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة .

والطفح الجلدي الناتج عن الإجهاد عابر تمامًا ، مما يعني أنه يمكن أن يزول من تلقاء نفسه ، عادةً في غضون 24 ساعة ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكنك العمل على منع حدوث طفح جلدي من خلال تخفيف التوتر ، تشمل الطرق التي يمكنك تجربتها الحد من وقت الشاشة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة اليقظة أو التنزه في الخارج.

إذا شعرت بالحكة أثناء فترات التوتر ، فاعلم أنك لست وحدك وأن التوتر قد يساهم في خلاياك أو الحكة العامة، ضع في اعتبارك استراتيجيات الرعاية الذاتية لتقليل التوتر ، مثل التأمل أو ممارسة الرياضة.

إذا لم تنجح الرعاية الذاتية أو كنت قلقًا بشأن الأعراض ، فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية للحصول على المشورة، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية العمل معك لتحديد خطة علاج فعالة لتقليل الحكة والمساعدة في تهدئة بشرتك.