شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات وأعراض الانهيار العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يستخدم مصطلح "الانهيار العصبي" - الذي يُطلق عليه أحيانًا "الانهيار العقلي" في الماضي - لوصف الشعور بالانهيار، واتضح أن "الانهيار العصبي" ليس مصطلحًا سريريًا، ولا يعتبر مرضًا عقليًا، وهو مصطلح شامل يمكن أن يشير إلى عدد من الاضطرابات النفسية، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون مشكلة خطيرة، وهو موقف لا يستطيع فيه الشخص العمل بشكل طبيعي بسبب الإجهاد الشديد، وفقًا لما نشره موقع health

العلامات والأعراض القلق أو الاكتئاب

إذا كنت تتجه نحو انهيار عصبي، فقد تشعر بالبكاء، أو حتى تواجه نوبات من البكاء الذي لا يمكن السيطرة عليه، ويعاني بعض الناس فجأة من احترام الذات والثقة.

كثرة النوم أو عدم كفايته

قال إنجل إن التغيير في عادات نومك هو علامة تحذير أخرىحيث يجد بعض الناس أنهم ينامون بشكل مفرط"، "النوم يصبح ملاذًا"،ىقد يصاب البعض بالأرق لأن دماغهم في حالة فرط النشاط. ويرقدون مستيقظين في الليل وهم يفكرون، "يتدربون عقليًا مرارًا وتكرارًا على المواقف التي ليس لها حل

تعب

يمكن أن يكون التعب الشديد أيضًا دليلًا على أنك شديد التوتر. قد تشعر حتى بالضعف في جسمك. وقد تزداد صعوبة الأنشطة التي تعاملت معها مسبقًا بسهولة، والأشياء التي كانت تجلب لك السعادة قد تفقد جاذبيتها.

تغيرات في الشهية

ربما لا تأكل، أو على العكس من ذلك، قد تفرط في الأكل، وهرمون الإجهاد الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية الدهون والسكر، علاوة على ذلك، عندما تكون في منتصف الانهيار ، قد يكون لديك دافع أقل لإعداد وجبات صحية.

عدم الراحة الجسدية

يمكن أن يكون الانزعاج، مثل الصداع أو آلام المعدة، من علامات الانهيار العصبي. وبالنسبة لبعض الناس، قد يكون هناك مكون من مكونات الجهاز الهضمي"، مثل الإسهال أو الإمساك.

ضباب الدماغ

غالبًا ما تكون هناك أعراض معرفية مصحوبة بانهيار عصبي، والتي قد تشمل أي شيء من صعوبة حل المشكلات والتردد إلى الشعور بالارتباك وفقدان الذاكرة.

صعوبة في التنفس

يشمل ذلك ضيق صدرك وسرعة التنفس. ولكن إذا كنت تعاني من صعوبة شديدة في التنفس أو إذا كانت تحدث بشكل منتظم ، فمن المهم معالجة جذر المشكلة.

الأسباب

على الرغم من صعوبة تحديد الانهيار العصبي ، إلا أنه من الصعب فهم سبب الانهيار العصبي ويمكن لعدد من الأشياء أن تساهم في ما يمكن الإشارة إليه على أنه انهيار عصبي - بما في ذلك بشكل أساسي الأحداث الشديدة التوتر مثل الانهيار السيئ أو المشكلات المالية أو الحزن أو حتى النفسية..

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعاني من انهيار عصبي

يعتمد هذا أيضًا على الشخص المحدد والموقف الذي يعيشون فيه. إذا كان شخص ما يعاني من مستوى أقل من التوتر ولكن لا يزال يشعر بأنه غير متماثل ، فقد يكون من الجيد إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والانخراط في آليات التأقلم الصحية ، مثل ممارسة الرياضة أو ممارسة هواية مفضلة. يمكن أن يساعدك أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم ، والانخراط في عادات الأكل الصحية ، والحصول على وقت كافٍ مع الأصدقاء والعائلة.