شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت متوتر بشأن راتبك؟.. ما يجب معرفته عن القلق المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان التفكير فى النظر إلى مرتبك يرسلك إلى دوامة التوتر، فأنت لست وحدك، تعتبر الموارد المالية من دوافع القلق الشائعة، وهذا صحيح بشكل خاص فى أعقاب جائحة عالمية تسببت في بطالة هائلة وصعوبات مالية، ويمكن أن يكون بعض القلق المالي في الواقع حافزًا جيدًا، وفقًا لما نشره موقع health

وإذا كان موقف معين يجعلك تشعر بالقلق بشكل مناسب، فقد يكون ذلك مفيدًا في حثك على إجراء التغيير الضروري"، على سبيل المثال، قد يدفعك إدراك أنك تجاوزت الإنفاق في نهاية الأسبوع الماضي إلى إعادة التفكير في ميزانيتك، والشعور بالتوتر بشأن النفقات القادمة قد يدفعك إلى تخصيص أكثر ما تحتاج إليه والقلق المالي يصبح مشكلة إذا كان دائمًا ما يدور في ذهنك أو بدأ في تعطيل جوانب أخرى من حياتك.

نصائح لإدارة مخاوفك المالية حتى لا تخرج عن السيطرة ضع خطة

إن الدين يعرّض الأفراد لخطر الإصابة بالاكتئاب ثلاثة أضعاف. وواحدة من أكثر الطرق الأساسية للتعامل مع هذه المشاعر السلبية وجهاً لوجه والتأكد من أنها لا تحصل على أفضل ما لديك ضع خطة عمل.

"تطوير خطة واضحة يمكن أن يساعدك في السيطرة على وضعك المالي - وعندما تشعر بالقوة ، سينخفض ​​قلقك ويزداد حافزك" وقد تتضمن خطتك تقليل إنفاقك وزيادة دخلك. يجب أن تتضمن أيضًا وضع ميزانية شهرية وخطة واضحة لسداد الديون."

ركز على الأهداف القابلة للتحقيق أولاً

بمجرد قيامك بتطوير قائمة هرمية للأولويات المالية ، قم بإنشاء قائمة بأهداف الدفع التي يمكن تحقيقها وخطة عملية لطرد كل عنصر من قائمتك، بدءًا من الأعلى والعمل في طريقك إلى أسفل.

والفكرة هنا هي البدء في تقسيم الضغوط المالية إلى أجزاء أصغر، والتركيز على ما هو أكثر أهمية أولاً ومعالجة المخاوف بالتتابع بدلاً من الكل مرة واحدة"، "من خلال تحقيق أهداف السداد الإضافية التي يمكن تحقيقها أو المكاسب، فإنك تكتسب الثقة والزخم وتقلل من الشعور بالإرهاق".

تعرف على عواطفك المحيطة بالمال وتحدث عنها

يؤثر المال على كل مجال من مجالات حياتنا، والمشاعر التي يجلبها المال - سواء كانت جيدة أو سيئة - لها تأثير قوي علينا ومع ذلك، لا يُقدم للأفراد سوى القليل من التوجيه للتعامل مع هذه المشاعر، وهناك القليل من الطرق المقبولة اجتماعيًا للتحدث عن المشاعر المحيطة بالشؤون المالية . تعلم التعرف على المخاوف المالية ومناقشتها بصراحة هي خطوة مهمة أخرى نحو معالجة القلق.

خصص وقتًا للقلق

عندما يتعلق الأمر بالحياة والأمور المالية ، فإن أشياء كثيرة خارجة عن إرادتك. لا يمكنك التحكم في الاقتصاد ، وعمومًا ليس لديك سيطرة كبيرة على ما إذا كنت ستحصل على علاوة. علاوة على ذلك ، فإن القلق بشأن هذه الأشياء يضيع الوقت والطاقة. بدلًا من ترك القلق بشأن هذه التحديات يتخلل حياتك اليقظة بأكملها ، حاول احتواء قلقك لمدة 15 دقيقة فقط في اليوم من خلال تحديد الوقت الفعلي للقلق. نعم ، قد يبدو هذا غير معتاد بعض الشيء ، ولكن هناك سبب وجيه للقيام بذلك.

استمر في المساهمة في الادخار

عند الحديث عن القلق ، ليس من غير المعتاد القلق بشأن الأهداف طويلة المدى مثل توفير المال للتقاعد أو الحصول على ما يكفي من المال لصندوق الكلية للطفل.

يمكن أن تساعد إعادة صياغة ميزانيتك ، وفتح أنواع مختلفة من حسابات التوفير ، وإعداد ودائع مباشرة في تخفيف بعض هذا القلق.

التحدث إلى رئيسك في العمل عن حالة شركتك وطلب التعليقات للتأكد من أنك تؤدي أداءً جيدًا قد يعزز ثقتك بنفسك. وعلى الرغم من أنه من غير المنطقي ، فقد يكون من المفيد أيضًا إجبار نفسك على تخيل ما سيكون عليه الحال إذا فقدت وظيفتك.

لا تدع الراتب يحدد قيمتك

إن مقدار المال الذي تكسبه يمكن أن يبدو وكأنه انعكاس شخصي لقيمتك. وعندما تكون قلقًا بشأن المال ، يمكن أن يساهم راتبك في الشعور بتدني احترام الذات.

إذا كنت ترغب في البقاء في مجال عملك الحالي ، فعليك بمحاولة التركيز على الجوانب الأخرى من وظيفتك التي ترضيك. إذا كانت حياتك المهنية لا تمنحك هذا الشعور بالرضا وكان الراتب الأعلى يمثل أولوية ، فإن اتباع مسار وظيفي جديد هو أحد الخيارات ، كما هو الحال مع طلب زيادة.