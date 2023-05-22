شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تتنبأ بخطر الإصابة بأمراض الكلى.. منها جفاف الجلد وتورم الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر عدد من الباحثين خلال إحدى الدراسات الجديدة، أن هناك إشارات دالة على خطر الإصابة بأمراض الكلي التي اصبحت أمراض العصر من كثرة انتشارها بين الأفراد بمختلف الأعمار، ومن جانبها قالت الدكتورة يكاتيرينا كورسيفا، أخصائية أمراض الجهاز البولي أن جفاف الجلد وتورم الساقين وذلك وفقًا لما نشره موقع Gazeta.Ru

وأشارت الطبيبة إلى أن الإصابة بمرض الكلي يظهر بدون سبق أعراض أحيانًا، ولكن مع ذلك هناك مظاهر عديدة يجب الانتباه لها دائمًا، مثل الشعور بالألم في منطقة أسفل الظهر والحوض، تغير لون البول، تكرر الرغبة بالتبول، كما أن أمراض الكلى تنعكس على مظهر الشخص أيضًا.

كما يعتبر تورم الساقين والوجه وخاصة في المنطقة حول العينين العارض الرئيسي الخارجي لأمراض الكلى، ووظيفة الكلى هي ترشيح الدم وفصل المواد الزائدة والسوائل منه، التي تطرح خارج الجسم مع البول، وتسمح هذه العملية بالحفاظ على توازن المعادن والمواد المغذية والسوائل في الجسم.

أكدت أن جفاف وحكة الجلد من الآثار الجانبية لاختلال التوازن المائي الملحي. ولكن هناك عوامل عديد أخرى تسبب شد الجلد وجفافه. من بين هذه العوامل تأثير الأشعة فوق البنفسجية، ومستحضرات التجميل السيئة النوعية أو التي لا تتفق مع خصاص البشرة، والماء العسر. لذلك يجب الانتباه إلى طول مدة هذه الأعراض، فإذا استمرت لفترة طويلة، حينها يجب مراجعة الطبيب المختص بأمراض الكلى وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة.