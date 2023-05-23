شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اضطراب الاكتئاب وأبرز أعراض الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بعض الخبراء أن هناك مكونًا وراثيًا للاضطراب الاكتئابي، ما يعني أن الاكتئاب واضطرابات المزاج متوارثة، وإذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بالاكتئاب، فقد أظهرت الأبحاث أنك أكثر عرضة مرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بالاكتئاب في مرحلة ما من حياتك، وفقًا لما نشره موقع health

وتشير الدلائل أيضًا إلى أن بعض الجينات يمكن أن تؤثر على كيمياء دماغك، ما يجعلك أكثر عرضة لمزاج اكتئابي، وتسمح المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ، والمعروفة باسم الناقلات العصبية للخلايا العصبية (الخلايا العصبية) بالتواصل مع بعضها البعض، وعندما لا تعمل النواقل العصبية الخاصة بك بشكل طبيعي، فأنت في خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب وحالات الصحة العقلية الأخرى.

ضع في اعتبارك أن الجينات ليست عامل الخطر الوحيد للاكتئاب، خاصة أن امتلاك جينات معينة لا يضمن أنك ستعاني من الاكتئاب - وليس لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب دائمًا تاريخ عائلي لهذه الحالة.

واضطراب الاكتئاب هو حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على أفكارك وحالتك المزاجية وسلوكياتك، ويتسبب الاكتئاب في الشعور بالحزن الشديد واليأس لمدة أسبوعين أو أكثر، من بين الأعراض السلوكية والجسدية الأخرى، أنه يمكن أن تحد الأعراض من قدرتك على العمل وتقلل من جودة حياتك.

تتضمن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب ما يلي السن الصغرى

من المرجح أن يتلقى الأشخاص في سنوات المراهقة المتأخرة وأوائل البلوغ تشخيصًا باضطراب الاكتئاب.

تم تعيين أنثى عند الولادة: اضطراب الاكتئاب شائع بين النساء أكثر من الرجال، قد تؤدي التغيرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون خلال الدورة الشهرية وعبر العمر إلى زيادة خطر الإصابة بالأعراض.

الولادة

يمكن أن يؤدي الحمل والولادة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن 1 من كل 8 أشخاص يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة، كما أن التعرض لحدث في الحياة مرهق ، مثل الإجهاض أو الولادة المؤلمة ، يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.

الحالات الصحية المزمنة

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ( طويلة الأجل) مثل السرطان والذئبة وأمراض الغدة الدرقية والألم المزمن هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإصابة بحالة صحية عقلية أخرى ، مثل القلق ، تزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بمزاج اكتئابي.

حالات الجهاز العصبي المركزي

الأشخاص الذين يعانون من حالات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل الدماغ والحبل الشوكي) - مثل السكتة الدماغية أو مرض باركنسون أو إصابات الدماغ الرضحية - هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

استخدام المواد المخدرة

الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يشربون الكحول أو لديهم تشخيص سابق لاضطراب تعاطي المخدرات معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاضطراب الاكتئابي.