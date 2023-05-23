شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكملات الزنك وفوائدها للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد سمعت عن دور الزنك في دعم المناعة وقد تتساءل عما إذا كان يجب عليك تناول مكمل الزنك، وتوصي المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بالحصول على الزنك من الطعام بدلاً من الزجاجة، وهناك أسباب مهمة وراء هذه النصيحة، وفقًا لما نشره موقع health

ويتم تنظيم المكملات الغذائية بأدنى حد من قبل إدارة الغذاء والدواء وقد تكون مناسبة لك وقد لا تكون كذلك، وتختلف تأثيرات المكملات من شخص لآخر وتعتمد على العديد من المتغيرات، بما في ذلك النوع والجرعة وتكرار الاستخدام والتفاعل مع الأدوية الحالية، يرجى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيدلي قبل البدء في أي مكملات.

الفوائد الصحية للزنك

بالإضافة إلى دعم جهاز المناعة، فإن الزنك ضروري لنشاط أكثر من 300 إنزيم. تساعد هذه الإنزيمات في مجموعة من الجوانب الأساسية لصحتك، مثل:

هضم صحي

وظيفة العصب

كما يدعم الزنك صحة الدماغ، وفقًا لمراجعة نُشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن التغيرات في توازن الزنك في الدماغ قد تؤثر على التدهور المعرفي المرتبط بالعمر والاكتئاب ومرض الزهايمر.

ومن الأدوار المهمة الأخرى للزنك مساعدة الجسم على الشفاء، حيث يساعد الزنك في إصلاح غشاء الخلية ونمو الخلايا والحفاظ على صحة الجلد وتلعب البروتينات المعتمدة على الزنك أدوارًا أساسية داخل الخلايا، بما في ذلك إصلاح الحمض النووي.

الزنك في نظامك الغذائي

يوجد الزنك بسهولة في كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية، وبعض من أفضل المصادر الحيوانية تشمل:

المحار

لحم

سرطان البحر الأزرق

صدور الديك الرومي

جمبري

السردين

سمكة

زبادي يوناني

لبن

بيض

ويمكن حتى للنباتيين تناول ما يكفي من الزنك، فالنباتيون البالغون يتناولون الزنك ضمن المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجسم الشخص البالغ أن يتكيف مع نظام غذائي نباتي بطرق تساعد على تحسين حالة الزنك، بما في ذلك زيادة امتصاص الزنك والاحتفاظ به.

بعض المصادر النباتية للزنك تشمل:

حبوب الإفطار

بذور اليقطين

عدس

الفول السوداني

أرز

حبوب الكلى

خبز أسمر

بروكلي

طماطم

توت

هل يجب أن تتناول المكملات؟

إذا أوصى مقدم الرعاية الصحية بمكملات الزنك، يمكنك العمل معهم لاختيار أفضل شكل وجرعة لك. وبما أن الزنك يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية والحالات الطبية والمكملات الأخرى ، فقد تحتاج إلى تعديل الكمية.

تشمل مكملات الزنك العديدة غلوكونات الزنك والبيكولينات والأسيتات والسيترات. يوجد الزنك أيضًا في أشكال مختلفة ، من المستحلبات والكبسولات إلى القطرات.