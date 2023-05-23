شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل الأنظمة الغذائية لصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تصنيف الأنظمة الغذائية التي ركزت على البروتين النباتي والأسماك واللحوم الخالية من الدهون كمصادر رئيسية للبروتين أعلى من الأنظمة الغذائية التي تضمنت المزيد من اللحوم الحمراء، ويوصي الخبراء بإيجاد نظام غذائي صحي ومستدام لمواكبة النظام الغذائي الذي لا يمكنك الالتزام به، بغض النظر عن الأهداف الصحية التي تسعى لتحقيقها، وقامت دراسة جديدة بتحليل 10 من أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا فيما يتعلق بفوائد صحة القلب، وحصل نظام غذائي واحد على درجة مثالية، مع وجود تسعة أنواع لاحقة تتراوح في مستويات الفوائد، وفقًا لما نشره موقع health

بعض الأنظمة الغذائية - مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​- تحتوي على نسبة عالية من الدهون، في حين أن البعض الآخر يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وأعلى في الكربوهيدرات، وتستثني بعض الحميات الشائعة المجموعات الغذائية الرئيسية، ويستبعد نظام Paleo الغذائي منتجات الألبان ويستبعد نظام الكيتو جميع مصادر الكربوهيدرات تقريبًا، ويصبح السؤال حول استدامة النظام الغذائي وما هي العوامل في هذه الأنظمة الغذائية التي تساهم بالفعل في صحة القلب والأوعية الدموية.

لكن الدراسة الأخيرة التي نُشرت في مجلة Circulation ، وهي مجلة علمية من جمعية القلب الأمريكية [AHA] ، حللت 10 من أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا لمعرفة كيف تتراكم عندما يتعلق الأمر بحماية قلبك. النتائج ما يلى

أفضل الأنظمة الغذائية لصحة القلب

كانت نتيجة هذا التحليل عبارة عن تجميع للوجبات الغذائية في أربعة مستويات مع المستوى الأول، إذا تم تنفيذها على النحو المنشود، فمن الأفضل أن تتماشى مع التوجيه الغذائي وتتوافق المجموعة الثانية من الأنماط الغذائية في الغالب مع هذا التوجيه، وتتميز الطبقة الثالثة بمحاذاة منخفضة إلى متوسطة، كما أخذ التقرير في الاعتبار أهمية تكييف هذه النظم الغذائية مع الممارسات الثقافية، والأفضليات الغذائية ، وقيود الميزانية للالتزام بها على المدى الطويل.

والأنظمة الغذائية المدرجة في هذه الفئة هي حمية داش (داش)، وأنظمة البحر الأبيض المتوسط ​، والأنظمة الغذائية النباتية، والبيض، ومن بين هؤلاء، حصل نظام DASH الغذائي على درجة مثالية. حيث يركز نمط الأكل هذا على انخفاض الملح والسكر المضاف والزيوت الاستوائية والأطعمة المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشجع على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات بكميات كبيرة وغير نشوية. البروتينات المتضمنة هي أساسًا نباتية ، وأسماك، ولحوم خالية من الدهون.

ويشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أيضًا على كمية البروتين الحيواني بينما لا تزال تشجع على تناول الدهون الصحية للقلب وتناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات، وتضمنت الطبقة الأدنى نظام باليو الغذائي والأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.