شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي متلازمة "مونشاوزن" وهل تعد اضطرابًا نفسيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد متلازمة مانشاوزن اضطرابًا نفسيًا نادرًا حيث يقوم الشخص عن قصد باختلاق الأعراض أو التسبب في ظهور أعراض حقيقية لنفسه من أجل الظهور بمظهر المرض أو القيام "بدور مريض"، على الرغم من أن متلازمة مانشاوزن تُعرف حاليًا باسم الاضطراب المفتعل المفروض على الذات (FDIS) ، ويستخدم الكثير في المجتمع الطبي مصطلح متلازمة مانشاوزن للإشارة إلى الحالات الشديدة والمزمنة والدرامية وفقًا لما نشره موقع health

ويرغب الأشخاص المصابون بمتلازمة مونشاوزن في الظهور بمظهر المرضى، لكنهم لا يتلقون مكاسب خارجية مثل إجازة من العمل، بدلاً من ذلك، فإنهم مدفوعون بمكاسب داخلية مثل الحصول على مزيد من الاهتمام أو الدعم العاطفي. ويعد السبب الدقيق لمتلازمة مانشاوزن غير معروف، ومع ذلك، يشتبه الباحثون في أن عوامل مثل مشاعر الهجر أو صدمة الطفولة قد تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

وقد يكون بدء علاج متلازمة مانشاوزن أمرًا صعبًا، عندما يواجه شخص ما تشخيصًا مشتبهًا به، فقد يتفاعل مع العداء أو الإنكار، ومع ذلك، إذا طلب الشخص العلاج، فإن العلاج النفسي هو الشكل القياسي للعلاج لمتلازمة مانشاوزن.

أعراض

يقوم الأشخاص المصابون بمتلازمة مانشاوزن بتزوير أعراض أي نوع من المرض أو الإصابة أو المرض، نتيجة لذلك، يمكن أن تختلف أعراض متلازمة مانشاوزن بشكل كبير، قد يتظاهر الأشخاص المصابون بمتلازمة منتشهاوزن بأعراض مثل:

ألم صدر

وجع بطن

التقيؤ

إسهال

النوبات

فقدان البصر

الجروح الجلدية

ومن الشائع أن يقوم الشخص المصاب بمتلازمة مانشاوزن بإحداث (أو إحداث) أعراض لنفسه عن قصد عن طريق تناول طعام فاسد أو تناول جرعات زائدة من الأدوية أو حقن الأنسولين . قد يقومون أيضًا بتحرير سجلاتهم الطبية أو تخريب نتائج المختبر بحيث يبدو عليهم المرض أو المرض.

الأسباب

لا يعرف الباحثون السبب الدقيق لمتلازمة مانشاوزن. ومع ذلك ، فإنهم يشتبهون في مجموعة متنوعة من العوامل العقلية والعاطفية والاجتماعية التي قد تزيد من خطر الإصابة بالحالة ، مثل:

صدمة الطفولة

المعاناة من وفاة أحد أفراد أسرته في سن مبكرة

التخلي عن مقدم الرعاية أو أحد أفراد أسرته

السعي للحصول على الاهتمام أو الرعاية التي قد لا تشعر بها أو تعطى في المنزل

خلق شعور بالأهمية وإيجاد مكان للانتماء

الاضطرابات المفتعلة مثل متلازمة مانشاوزن لا يتم تحديدها وتشخيصها بشكل كافٍ. ومع ذلك ، فقد وجد الباحثون أن متلازمة مانشاوزن أكثر شيوعًا عند النساء، والأشخاص غير المتزوجين ، والمتخصصين في الرعاية الصحية. 2 5

تشخيص

يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة مانشاوزن من مجموعة متنوعة من الأعراض ، مما يجعل من الصعب على مقدمي الرعاية الصحية تقديم تشخيص دقيق. ومع ذلك، يستخدم مقدمو الرعاية الصحية المعايير التالية من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية DSM

علاج

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بمتلازمة مونشاوزن ، فقد تجد أنت أو أحد أفراد أسرتك صعوبة في بدء العلاج لعدة أسباب. إذا واجهك مقدم الرعاية الصحية أو واجه أحد أفراد أسرتك بشأن تشخيص مشتبه به ، فقد ترفض أنت أو هو الإقرار بملاحظات مقدم الرعاية. يعد عدم الاعتراف أو العداء أو الإنكار أو التهديد بدعوى قضائية أو طلب الرعاية من خلال نظام مستشفى مختلف من ردود الفعل الشائعة للأخبار.