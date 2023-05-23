شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات دالة على إصابتك بالجفاف.. منها العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانًا لا تشعر بأنك مصاب بالجفاف، وتعتقد أنك بصحة جيدة، رغم أن جسمك يحتاج إلى كميات كبيرة من السوائل التي افتقدها من قبل ولم يعوضها، ومن أشهر علامات الإصابة بالجفاف هو جفاف الفم الذي يتنبأ بحدوث تدهور في الحالة الصحية.

كشفت دراسة نشرتها شبكة CNN عن أبرز علامات الجفاف المبكرة التي تصيب جسم الشخص وتعرضه إلى تدهور في الحالة الصحية لديه.

إشارات دالة علي جفاف الجسم

رائحة البول القوية

الشعور بالعطش والدوار

جفاف الفم

التبول أقل من العادة

التعب

لون البول الداكن أن ​الجفاف يحصل عندما تكون كمية المياه في الجسم أقل من الكمية المفقودة عن طريق القيء، أو الإسهال، أو الزفير، أو العرق، أو التبول.

ويستطيع الأشخاص الذين لديهم إصابة بهذه الحالة شرب سوائل تعويضية، أو تلقيها عن طريق الوريد في الحالات الشديدة.

وفي حالات الإسهال، إذا كان سبب الجفاف عبارة عن عدوى بكتيرية، فقد يوصي الطبيب بتناول مضادات حيوية، وأدوية مضادة للقيء.