شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية يحذر: الوباء المقبل قد يحدث قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدول الأعضاء، على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأى وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كورونا، وفقا لموقع وكالة رويترز.

وقال جيبريسوس، فى كلمة للدول الأعضاء، إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية، مضيفا أنه "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذراً من أن الوباء المقبل من المرجح "أن يحدث قريباً"، مؤكدا "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

يشار إلى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التى تستمر 10 أيام فى جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.

وتتفاوض الدول الأعضاء فى منظمة الصحة وعددها 194 دولة حالياً على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضاً على صياغة معاهدة أوسع نطاقاً للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.