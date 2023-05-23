شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول فاكهة الكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الكرز من الفواكه الحلوة المحببة للناس نتيجة فوائده الصحية المتعددة، منها مصدر للطاقة، وتعزيز النوم، وتحسين الهضم والبصر ونشاط الدماغ، ويساعد على تخفيف التشنجات العضلية والألم، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

وقالت الدكتورة إيرينا مالتسيفا، خبيرة التغذية، إن جميع أنواع الكرز تحتوى على فيتامينات E و C و B3 و B4 و B5 ومعادن الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى احتوائه على الأنثوسيانين، مضادات الأكسدة القوية، التي تقوم بوظيفة وقائية تمنع نمو الأورام السرطانية في الجسم.

كما أكدت الخبيرة أن الكرز الحلو يمنع أيضا الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ويساعد على تخفيض مستوى السكر لدى المصابين به.

ونصح الأطباء كل من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناول الكرز، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يقوي عضلة القلب ويعيد نبضات القلب إلى طبيعتها، وتمنع مادة الكومارين، الموجودة في الكرز الحلو، تخثر الدم، ما يقلل من خطر تكون الجلطات، وأن احتواءه على نسبة عالية من فيتامين С يدعم منظومة المناعة ويعززها.

أما أنواع الكرز البيضاء والصفراء، فإنها تساهم في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي والكلى والغدة الدرقية واختلال توازن البكتيريا المعوية.

ونصحت الخبيرة بعدم تناول الكرز بعد تناول البقوليات مثل الفاصوليا أو البازلاء، لأن البقوليات والكرز معا يسببان انتفاخ البطن وكثرة الغازات، لذلك تناولهما معا يفاقم هذه المشكلات.