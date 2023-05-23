فوائد غير متوقعة لكوب من البابونج قبل النوم

بيروت - نادين محمد - هل تواجهين صعوبة في النوم في الليل؟ تم استخدام شاي البابونج لعدة قرون كوسيلة مساعدة للنوم والاسترخاء. شاي البابونج له تأثير مهدئ خفيف وهو رائع للحث على النوم، كما يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم. وثبت أيضًا أن البابونج يساعد في مشاكل جودة النوم المرتبطة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

فوائد تناول كوب من شاي البابونج

1.خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي شاي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات، فهو يقلل من أعراض الالتهاب، إذا كنت تعاني من حالة التهابية مزمنة مثل التهاب المفاصل، ويمكن أن يساعد البابونج في تهدئة الألم وجعلك أكثر راحة.

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2. يهدئ أعراض البرد

شاي البابونج هو أيضًا علاج عشبي رائع لنزلات البرد! أظهرت الدراسات أن البابونج يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل أعراض البرد .

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3. جيد لقلبك

يحتوي البابونج على خصائص مفيدة للقلب . بينما لا تزال الدراسات المتعلقة بإمكانيات البابونج الصحية للقلب مستمرة ، تشير الأبحاث إلى أن تناول شاي البابونج قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من أمراض مثل أمراض القلب التاجية.

4. يساعد على الهضم

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يمكن أن يساعد كوب من شاي البابونج بعد وجبة دسمة ليلا في المساعدة على الهضم وتهدئة مشاكل المعدة. لقد ثبت أن البابونج يقلل من أعراض ارتداد الحمض، ويقي من الانتفاخ والغازات، ويساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام .

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5. فوائد البابونج قبل النوم

شاي البابونج له تأثير مهدئ خفيف وهو رائع للحث على النوم. ويمكن أن يساعد البابونج في تحسين نوعية النوم. وثبت أيضًا أن البابونج يساعد في مشاكل جودة النوم المرتبطة بالاكتئاب.

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6. يقلل من القلق

يمكن أن يساعد كوب من شاي البابونج أيضًا في تقليل التوتر وتخفيف القلق. يشتهر البابونج بخصائصه التي تساعد على الاسترخاء ، ويقدم كوبًا من الشاي المهدئ والعطري المثالي لأي وقت من اليوم. نظرًا لأن البابونج هو أيضًا مهدئ خفيف جدًا، يمكن أن يساعدك على التهدئة الجسدية والعقلية.

7. يلطف التهاب الحلق

أظهرت الدراسات أن شاي البابونج يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل بحة الصوت. إن تناول القليل من العسل في كوب من شاي البابونج مفيد بشكل خاص، لأن العسل يحتوي أيضًا على خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات.

الصورة من موقع AdobeStock

8. جيد لجهاز المناعة

قد يكون شرب البابونج مفيدًا أيضًا لجهاز المناعة لديك. بينما لا تزال الدراسات المتعلقة بفوائد البابونج العديدة جارية ، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن البابونج قد يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في درء المرض والحفاظ على نظام المناعة في أعلى شكل بجانب فوائد البابونج قبل النوم .

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المصدر: موقع artfultea