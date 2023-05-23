شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من آلام البطن بسبب الأورام الليفية.. 4 طرق لعلاجها بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأورام الليفية هي أورام عضلية تتطور في جدار الرحم ، وهي عبارة عن نمو غير سرطاني يظهر غالبًا خلال سنوات الإنجاب، يمكن أن تتطور كورم واحد أو عدة أورام ، بعض النساء المصابات بالأورام الليفية لا يعانين من أي أعراض ، بينما قد تكافح أخريات للتكيف مع أعراضهن مثل الحيض الغزير ، والقضايا الإنجابية ، وزيادة تواتر التبول ، وفقر الدم ، وآلام البطن، وإليك طرق التعامل مع آلام البطن بسبب الأورام الليفية، وفقا لما نشره موقع" healthshots".

أسباب الأورام الليفية1. السمنة:

تميل الدهون الزائدة في الجسم إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، هذا يجعل النساء البدينات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأورام الليفية.

2. اختلال التوازن الهرموني:

لقد تم تحديد أن الأورام الليفية تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجسترون أكثر من خلايا عضلات الرحم ، مما يزيد من احتمال مشاركة هذه الهرمونات في نمو الأورام الليفية وتطورها، يمكن أن يؤثر العمر والحمل وأدوية معينة على مستويات هذه الهرمونات ، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على سرعة نمو الأورام الليفية.

3. تاريخ العائلة:

تميل النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من الإصابة بالأورام الليفية إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية بأنفسهم، يشير هذا إلى أنه قد يكون هناك تأثير جيني وعامل وراثي يسبب الأورام الليفية.

4. العمر:

يلعب العمر أيضًا دورًا حاسمًا كعامل، من المرجح أن تظهر الأورام الليفية عند الأشخاص الذين يقتربون من سن اليأس مما يشير إلى أن النساء في الفئة العمرية 45-55 أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية.





نصائح للتحكم في آلام البطن الناتجة عن الأورام الليفية1. وسادة التدفئة

تسبب الأورام الليفية التهابًا يمكن أن يجمد المنطقة ويمكن أن يساعد استخدام وسادة تدفئة في أسفل البطن في تقليل الألم إلى حد ما عن طريق زيادة الحركة، يساعد على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف التقلصات.

2. تناول نظام غذائي متوازن

يعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا ضروريًا لأنه يساعد في تقليل الالتهاب ، مما يساعد بدوره في تقليل الألم، فإن تناول الكثير من الخضروات الصليبية مثل البروكلي والكرنب ، وكذلك الفواكه مثل التفاح والطماطم ، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية، زد من تناول البروتين والحبوب الكاملة وفيتامين د أيضًا، بالإضافة إلى ذلك ، تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والسلع التي تحتوي على الكثير من منتجات الألبان والسكر لمنع الأورام الليفية من التفاقم.

3. الاسترخاء

الإجهاد هو أحد العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم آلام الأورام الليفية، ثبت أن ممارسة بعض تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل والتدليك والوخز بالإبر وما إلى ذلك فعالة في مكافحة الألم.

4. مسكن للألم

قد ينصحك طبيبك بتناول الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن أن تقلل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أيضًا من تدفق الدورة الشهرية المفرط المرتبط بالأورام الليفية.