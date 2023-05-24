شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة رياضة الجرى صباحا تقلل من اضطرابات النوم المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت معظم الدراسات الحديثة على فوائد ممارسة التمارين الرياضية لجميع الأشخاص بمختلف أعمارهم، لأنها تساهم في الحفاظ علي الصحة العامة لديهم ،بجانب النظام الغذائي السليم، وأن عدم ممارسة النشاط الرياضي يعرضك لمخاطر صحية .وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

أشار الباحثون إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقضي على المخاطر المتزايدة للموت المبكر لمن يعانون من اضطرابات في النوم، موضحين أن النوم القليل أو الطويل يعرضك إلى تدهور بالنواحي الصحية، لكن أظهرت الدراسة أن النشاط البدني يقاوم الكثير من الآثار السلبية للنوم.واثبتت الدراسة ان ممارسة رياضة الجري بشكل منتظم يوميا في الصباح ، يقلل من اضطرابات النوم الدائمة.

واظهرت نتائج الدراسة التي اجريت علي أكثر من 92000 بريطاني، أن فرص الوفاة مبكرا إما من السرطان أو من أمراض القلب والأوعية الدموية - مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية ، قد تم القضاء عليها عن طريق التمرين.

واوضحت الدراسة الآثار المشتركة للنشاط البدني ومدة النوم، وجدوا أن النوم أقل من ست ساعات أو أكثر من ثماني ساعات يزيد من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 16% و37 على التوالي.

وجدوا أن أولئك الذين لا يمارسون تمارين رياضية كافية لديهم مخاطر أعلى بنسبة 69٪ للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية و21٪ خطر أعلى للوفاة من السرطان،و أن هذه المخاطر تختفي مع مستويات معتدلة أو عالية من التمارين.

ومن جانبه قال الدكتور جيهوي زانج، أن الجهود التي تبذل لتعزيز الصحة، تلك التي تتطلب نشاطا بدنيا ونوما افضل قد تكون أكثر فاعلية في منع أو تأخير الوفاة المبكرة لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.