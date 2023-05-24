شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من ضيق التنفس.. علاجات منزلية تخفف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تحدث مشكلات التنفس بسبب العديد من الأشياء مثل مشكلات الصحة العقلية أو التلوث أو الربو، وهناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها للتخفيف من الانزعاج.وفقا لموقع " healthsite"، ليست هناك علاجات محددة ولكن يمكن أن تساعد بعض الطرق في تخفيف الأعراض، إذا استمرت الصعوبة بعد تجربة العلاجات المنزلية، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.

انحنى للأمام على طاولة

تساعد تقنية التنفس هذه على خلق مساحة أكبر في تجويف صدرك وتعميم المزيد من الأكسجين إلى الرئتين والجسم، يمكن أن تساعد طريقة التنفس هذه أيضًا في علاج أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن، لكن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يجب ألا يجربوها.

التنفس الحجابي

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2019 ، فإن التنفس من خلال المعدة يمكن أن يساعدك على التنفس بشكل أفضل، يمكن أن يوسع حجم صدرك ويضمن وصول المزيد من الأكسجين والهواء إلى رئتيك.

تناول كميات محدودة من الكافيين

وفقًا لدراسة، قد يساعد الكافيين في تخفيف أعراض مشاكل التنفس، لها خصائص يمكنها إرخاء العضلات في الشعب الهوائية للأشخاص الذين يعانون من الربو، هذا يمكن أن يساعد رئتيهم على العمل بشكل أفضل لمدة 4 ساعات، كيف يحدث هذا؟ يمنع الكافيين مستقبلات بعض المواد الكيميائية التي قد تكون سببًا لمشكلات التنفس.

استخدم مروحة

تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام المروحة يمكن أن يساعد الشخص الذي يواجه مشاكل في التنفس، يمكن أن يساعد دوران الهواء البارد على التنفس بسهولة.