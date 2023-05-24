شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب نمط الحياة غير المستقر يأكل معظم الناس أطعمة غير صحية مما يؤدي إلى مشكلات متعلقة بأمراض الجهاز الهضمي، و في كثير من الأحيان يتجاهلها الناس، لكن هذه المشكلات الصغيرة يمكن أن تكون مؤشرا على شيء خطير للغاية.

وحسب ما ذكره موقع helthy إليك بعض النصائح التي ستساعدك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

-أدخل الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي

تعمل الألياف على تسهيل حركة الطعام عبر المسار الهضمي، وبالتالي تمنع الإمساك ، ويعد تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي أسهل طريقة لتحسين عملية الهضم، ويجب عليك تضمين أنواع الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان لأن كليهما مهم لنظام غذائي صحي.

يمكنك الحصول على ألياف قابلة للذوبان من الفاصوليا والحمضيات والبازلاء والشعير والشوفان و تشمل المصادر الجيدة للألياف غير القابلة للذوبان الأطعمة المصنوعة من القمح الكامل والخضراوات الجذرية مثل البطاطس والجزر والبقول والمكسرات والبذور الصالحة للأكل.

-الحد من تناول الأطعمة الدهنية

يصعب هضم الدهون وبالتالي تظل كما هي في المسار الهضمي لفترة أطول، و له تأثير سلبي على صحة الجهاز الهضمي، و ترفع الأحماض الدهنية المشبعة والمتحولة أيضًا مستويات الكوليسترول في الجسم وقد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

لكن استهلاك كمية قليلة من الأحماض الدهنية ضروري للمساعدة في عملية الهضم على سبيل المثال ، تساعد الدهون غير المشبعة على تسهيل حركة الأمعاء، تأكد من تناول 60 إلى 70 جرامًا من الدهون غير المشبعة يوميًا.

و تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والجوز والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون مصادر جيدة للدهون غير المشبعة، قم أيضًا بتضمين الوجبات السريعة الصغيرة والبسكويت والأطعمة الدهنية الأخرى كمصدر للدهون المشبعة والمتحولة في نظامك الغذائي.

-امضغ طعامك بشكل صحيح

يعد مضغ الطعام جيدًا أبسط النصائح ولكنه فعال للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي كثير من الناس لا يركزون على مضغ الطعام بشكل صحيح كلما أكلوا، إذا لم يتم مضغ الطعام بشكل صحيح ، يجب على المعدة أن تعمل بجدية أكبر لتحويل الطعام إلى مخاليط سائلة، يلعب اللعاب دورًا مهمًا في تحويل هذه الخلائط إلى سوائل إذا تم مضغ الطعام بشكل صحيح ، فإنك تنتج المزيد من اللعاب الذي يساعد على الهضم.

-أدخل البروبيوتيك في نظامك الغذائي

هناك بكتيريا جيدة وكذلك ضارة تحافظ على عمل الجهاز الهضمي، إذا كان توازن البكتيريا الجيدة والبكتيريا السيئة غير صحيح ، فقد تضطر إلى مواجهة مشاكل مثل الإسهال لذلك للحفاظ على هذا التوازن ينصح باستهلاك مستويات معتدلة من البروبيوتيك.

البروبيوتيك هي البكتيريا الجيدة والمفيدة التي تقاوم أو تمنع البكتيريا الضارة المتزايدة في أمعائك وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، تتوفر البروبيوتيك بكميات كافية في الأطعمة المخمرة والزبادي، أو يمكنك الحصول على المشورة من الطبيب الذي يمكنه وصف مكملات البروبيوتيك التي يمكنك تناولها في شكل كبسولة.

-حافظ على رطوبتك

الماء ضروري لسلاسة الجهاز الهضمي إذا لم يتم شرب الماء بكمية كافية ، يصبح البراز أكثر صلابة وقد تضطر إلى الإصابة بالإمساك بسبب ذلك لذلك اشرب ما لا يقل عن 2.5 لتر من الماء كل يوم إذا بقيت في بيئة دافئة أو كنت تتعرق كثيرًا ، اشرب 3 لترات من الماء على الأقل يوميًا.

إذا اتبعت النصائح المذكورة أعلاه جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، فسيساعد ذلك بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.