شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الغدة الدرقية.. 7 نصائح للعناية بالعظام تجنبا للإصابة بالهشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تدهور صحة العظام، تنتج الغدة هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي ونمو ونضج العظام، عندما تكون مفرطة النشاط فإنها تسرع عملية التمثيل الغذائي للعظام ، مما يؤدي إلى انهيار أنسجة العظام والإصابة بهشاشة العظام ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بكسور ، وإليك النصائح لمساعدتك في منع فقدان العظام، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

اتباع نصائح العناية بالعظام:1. تناول نظام غذائي صحي

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم الضرورية لبناء عظام صحية والحفاظ عليها. تعتبر الأطعمة مثل الحليب والجبن واللبن والخضراوات الورقية والمكسرات والبذور مصادر جيدة لهذه العناصر الغذائية.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعد تمارين حمل الوزن مثل المشي والركض والرقص وتدريب الأثقال على الحفاظ على كثافة العظام وقوتها، ممارسة الرياضة مفيدة أيضًا لصحتنا العامة ويمكن أن تساعد في تحسين أمراض الغدة الدرقية.

3. لا تدخن

لقد ثبت أن التدخين يزيد من فقدان العظام بالإضافة إلى التسبب في أمراض مزمنة أخرى، يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في الحفاظ على صحة العظام وتعزيز صحتك العامة.

4. الحصول على قسط كاف من النوم

النوم الكافي ضروري لصحتنا العامة يدعم النوم صحة العظام حيث تخضع العظام للإصلاح وإعادة التشكيل عندما نكون نائمين.

5. تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د

يعرف معظمنا أن تناول الكالسيوم ضروري لصحة العظام ، إلى جانب ذلك ، فإن تناول فيتامين (د) يدعم أيضًا صحة العظام، إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د من نظامك الغذائي ، يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في الحفاظ على صحة العظام.

6.إجراء فحوصات منتظمة

يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة في تحديد أي مشاكل تتعلق بصحة العظام مبكرًا ومنع حدوث المزيد من الضرر، يمكن أن يساعدك هذا في التغلب على حالة الغدة الدرقية لديك وكذلك تحسين تناولك للعناصر الغذائية التي ستساعد في إبطاء تلف صحة العظام.

7. إدارة حالة الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية ، فقم بزيارة طبيبك لإدارة حالتك ومنع المزيد من الضرر لعظامك.