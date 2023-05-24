شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح تساعدك فى تحسين التمثيل الغذائي لإنقاص الوزن بعد سن الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير مصطلح "التمثيل الغذائي" إلى جميع العمليات الكيميائية التي تحدث داخل جسمك والتي تبقيك على قيد الحياة، فإن عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك هي المسئولة عن تحويل العناصر الغذائية في الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، يمكن لجسمك بعد ذلك التنفس والتحرك وهضم الطعام وتدوير الدم وإصلاح الأنسجة والخلايا التالفة بالطاقة التي يحتاجها، كلما زادت السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة ، زاد معدل الأيض لديك، و قد يعاني الأشخاص في الأربعينيات من عمرهم من انخفاض في التمثيل الغذائي، وإليك طرق تحسين عملية الحرق ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

طرق تحسين التمثيل الغذائي في الأربعينيات من العمر:1. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لزيادة التمثيل الغذائي في الأربعينيات من العمر، تأكد من تضمين تمارين القلب وتمارين القوة في روتينك، يمكن أن تساعد تمارين القلب على حرق السعرات الحرارية بينما يمكن أن تساعد تمارين القوة في بناء كتلة العضلات ، مما يزيد من عملية التمثيل الغذائي.

2. ابق رطبًا

يمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وذلك لأن الماء يساعد في طرد السموم من الجسم ويبقيها تعمل بسلاسة، اهدف إلى تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

3. تناول الطعام بشكل متكرر

من المهم تناول وجبات صغيرة ومتكررة للحفاظ على استمرار عملية التمثيل الغذائي، وهذا يعني تناول الإفطار والغداء والعشاء مع وجبات خفيفة صحية بينهما.

4. اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات

يعد تناول نظام غذائي غني بالمغذيات أمرًا مهمًا للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي، وهذا يعني تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، توفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.

5. تجنب الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تمتلئ الأطعمة المصنعة بالسكر والدهون غير الصحية والإضافات الأخرى التي يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي، حاول تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان واختر الأطعمة الطازجة الكاملة بدلاً من ذلك.

6. احصل على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات مثل اللبتين والجريلين ، التي تنظم عملية التمثيل الغذائي والشهية، اهدف إلى النوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة للحفاظ على كفاءة عملية التمثيل الغذائي لديك.

7. إدارة التوتر

يمكن أن تؤثر المستويات العالية من التوتر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي، ابحث عن طرق لإدارة التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق.

8. حافظ على نشاطك طوال اليوم

من المهم أن تظل نشطًا طوال اليوم للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي، يمكن أن يشمل ذلك صعود السلالم أو الذهاب للتنزه أو القيام بالأعمال المنزلية. يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ، لذا ابحث عن طرق للبقاء نشيطًا طوال اليوم.