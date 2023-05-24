شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب صعوبة فقدان الوزن.. أبرزها اضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات الحديثة أن هناك عدة أسباب لعدم فقدان الوزن لدى الأشخاص، ومن بين تلك الأسباب قلة النوم، وعدم شرب كمية كافية من الماء.وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.





أسباب عدم إنقاص الوزن

1.اضطرابات النوم

الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أكثر عرضة لتناول الأطعمة السكرية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، وأولئك الذين ينامون لمدة 8.5 ساعة فقدوا وزنا أكبر من أولئك الذين ظلوا في الفراش لمدة 5.5 ساعة فقط.

وقال الدكتور إيان والش، الأستاذ المساعد في الرياضة والتمارين وإعادة التأهيل في جامعة نورثمبريا، من الواضح أن النوم مهم لفقدان الوزن.

2.فقدان الدهون ولكن اكتساب العضلات

يتوقع معظم الناس أن يشهدوا انخفاضا في وزنهم بعد أسبوعين من تناول الطعام الصحي والالتحاق بالصالة الرياضية.

وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية بجامعة أستون، إن المقاييس ليست دائما أفضل طريقة هي التركيز على مقاييس أخرى لفقدان الوزن، مثل ملاءمة الملابس بشكل أفضل وتصبح التمارين الصعبة سابقا أسهل.

3.عدم شرب كمية كافية من الماء

قال خبراء الصحة إن شرب ثمانية أكواب يوميا أمر أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم.لكن تحفيز H2O ضروري أيضا لأولئك الذين يحاولون تغيير الموازين.

وتشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد ترطيب جسمك، كان جسمك أفضل في إكمال المهام من التفكير إلى حرق الدهون.

وفي ذات السياق قالت معدة الدراسة الدكتورة هيلين باريتي، بجامعة إيست أنجليا ،ان مجرد شرب نصف لتر من الماء ثلاث مرات يوميا قبل وجباتك الرئيسية قد يساعد في تقليل وزنك.وذلك شيء لا يتطلب الكثير من العمل .وقد لا يكون تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم كافيا بالنسبة للبعض صعوبة فقدان الوزن.