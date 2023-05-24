شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعرضك للشيخوخة المبكرة.. ما تكترش فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحكم النظام الغذائى بشكل كبير فى صحة جسمك وحمايتك من بعض المشاكل الصحية، وقد تكون بعض الأطعمة خطرا على صحتك وبشرتك وتعرضك للشيخوخة والتجاعيد مبكرا، نظرا لاحتوائها على بعض المواد الضارة التى تؤثر مباشرة على نضارة البشرة.

ونستعرض فى هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تسبب الشيخوخة المبكرة وفقا لما نشره موقع webmed..

- الطعام حار

الأطعمة الحارة تجعل الأوعية الدموية تنتفخ وتتكسر، ما يؤدى إلى ظهور علامات أرجوانية على وجهك، كما أنه يرفع درجة حرارة جسمك، لذلك تتعرق لتبرد مرة أخرى وعندما يختلط العرق بالبكتيريا الموجودة على جلدك، يمكن أن يسبب ذلك ظهور البقع.

- سمن

بشرتك هى أكبر عضو فى جسمك، وكل ما تأكله يؤثر عليها، وتحتوي معظم أنواع السمن، وخاصة النوع الصلب، على دهون متحولة تسبب ارتفاع الكوليسترول "الضار"، وتخفض النوع "الجيد"، وتسبب الالتهاب فى جميع أنحاء الجسم ويرتبط الالتهاب بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما حالتان يمكن أن تمنحاك مظهراً مسناً.

- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

كلما زادت المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التى تستهلكها زادت سرعة عمر الخلايا فى أنسجتك بالإضافة إلى الفوران، كمل أنها تحتوى على سعرات حرارية أكثر وسكر مضاف من 7 إلى 10 ملاعق صغيرة فى 12 أونصة أكثر من أى مشروب آخر، وعند دمجه مع البكتيريا الموجودة في فمك، فإن هذا السكر يشكل أيضًا حمضًا يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان ويسبب التسوس، كما أن المشروبات الغازية تؤدى إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

- وجبات عشاء مجمدة

يمكن لعشاء واحد مجمّد أن يحتوي على نصف كمية الصوديوم الموجودة في نظام غذائي يومي صحي عندما يكون لديك الكثير من الملح، فإنه يجعلك تشرب أكثر من المعتاد وتغرق الكليتين. ستنتقل أي مياه زائدة إلى أماكن في جسمك بها نسبة ملح أقل، مثل وجهك ويديك. هذا ما يجعلك تبدو منتفخًا.

- اللحوم المصنعة

يتسبب الصوديوم والمواد الحافظة الكيميائية في حدوث التهاب يمكن أن يؤدي إلى تآكل الجسم، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

- السلع المخبوزة

فقط لأنها ليست مقلية لا يعني أنها تبدو جيدة،. المخبوزات مثل البسكويت والكعك غنية بالدهون التي تسبب انسداد الشرايين والتي تكتسب الأرطال، كما أنهم لا يبخلون بالسكر ، والذي يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتسوس الأسنان.

- مادة الكافيين

الكافيين مدر للبول، فهو يحفز عقلك وحاجتك للتبول وهذا يمكن أن يسبب الجفاف عندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء.