اللوز الأخضر.. فوائد صحية وجمالية غير معروفة

بيروت - نادين محمد - اللوز الأخضر هو البديل الخام والمنقى حديثاً من الأشجار، والذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والبشرة والشعر.

صحة القلب

يحتوي الجلد الذي يغطي اللوز على العديد من مركبات الفلافونويد، وهي مواد ذات قوة مضادة للأكسدة، تعمل مع فيتامين هـ، على حماية جدران الأوعية الدموية من التمزق أو التلف المحتمل.

وبالتالي، من خلال تناول هذا النوع من الفاكهة، يمكن منع أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مثل النوبات القلبية.

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محاربة الكوليسترول الضار

اللوز الأخضر هو أحد أفضل الأطعمة لمحاربة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، أو ما يسمى بالكوليسترول الضار، لذلك يمكن أن يساعد تناوله بانتظام على محاربته.

صحة العظام والأسنان

المحتوى العالي من الأملاح المعدنية في اللوز الأخضر مفيد بشكل خاص لصحة الأسنان والعظام.

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الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم

بعد كل وجبة، يرتفع مستوى الجلوكوز في مجرى الدم، لكن ارتفاع السكر ليس جيداً للصحة، لذا يمكن أن يساعد تناول اللوز الأخضر في إدارة الأمر من خلال تنظيم نسبة السكر في الدم.

تقوية جهاز المناعة

يحتوي اللوز الأخضر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الأخرى المفيدة للجسم، التي تدعم بشكل قوي عمل جهاز المناعة وبالتالي المساعدة على الحماية من الأمراض.

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دعم الجهاز العصبي

بفضل وجود الماغنسيوم ومواد مثل الريبوفلافين، يوفر اللوز الأخضر الغذاء الأساسي للدماغ والأعصاب.

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فوائد للبشرة

مكافحة الشيخوخة

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اللوز الأخضر غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة الأخرى، المواد التي تساعد على محاربة الجذور الحرة والسموم الأخرى الموجودة في الجسم، والتي تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة.

لذا تناول اللوز الأخضر باستمرار أو شراء الزيت المستخرج منه وتطبيق بضع قطرات منه يومياً، يساعد على الحصول على بشرة أكثر نعومة وشباباً.

علاج حب الشباب

يعمل اللوز الأخضر كمزيلات طبيعية للسموم داخل الجسم، بالإضافة إلى قدرته على علاج مشاكل البشرة من بثور سوداء وحب الشباب.

الحماية من أضرار أشعة الشمس

الصورة من موقع pexels

الاستهلاك اليومي للوز الأخضر يحارب الشيخوخة المبكرة، وينشط البشرة، بالإضافة إلى قدرته على الحماية من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية.

فوائد للشعر

يمكن مواجهة تساقط الشعر المفرط، من خلال تناول اللوز الأخضر أو استخدام زيته، لغناه بالفيتامينات والمعادن والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تغذي الشعر من الجذور.

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المصدر: Elle