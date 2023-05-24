شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد البنجر على صحتك.. أبرزها الحصول على بشرة متوهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد الكثير منا بشرة نضرة ومتوهجة، ويتأثر مظهر بشرتنا وصحتها العامة بشكل كبير بنظامنا الغذائى، ومن الخضراوات التى لا يجب أن تتجاهلها البنجر، حيث يشتهر بمجموعة فوائده الصحية، بما فى ذلك تحسين الهضم وضغط الدم المتوازن ومستويات الطاقة العالية، وفى هذا التقرير نستعرض فوائده الصحية للبشرة، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. يحمي بشرتك من التلف

البنجر له خصائص مضادة للالتهابات، فهو غنى بمضادات الأكسدة وفيتامينC ، والتى يمكن أن تساعد فى حماية خلاياك من أضرار الجذور الحرة، وهذا أمر حيوى لصحة بشرتك على المدى الطويل.

2. مضاد للشيخوخة

يمكن لمحتوى فيتامين سى الموجود فى البنجر أن يمنع التجاعيد وجفاف الجلد، كما يحتوى أيضًا على كمية صغيرة من اللايكوبين والسكوالين، ما قد يساعد في تقليل شيخوخة الجلد.

3. يعطيك بشرة متوهجة

من المعروف أن فيتامين سي يساعد في تخليق الكولاجين، وبالتالي يمكن أن يساعدك تناول البنجر في الحصول على هذا التوهج الشبابي.

4. التخلص من السموم الطبيعية

يمكن أن يساعد البنجر أيضًا في تنقية نظامك من السموم، ويمكن أن يساعدك ذلك على تجنب حب الشباب، ويحتوي البنجر على مادة البلاتين، وهى مادة مغذية نباتية معروفة بخصائصها القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، والتى تعتبر مهمة جدًا فى عملية التخلص من السموم اليومية للجسم.

5. يحافظ على بشرتك رطبة

يحتوى البنجر على نسبة عالية من الماء (نحو 87%) وهذا يمكن أن يحافظ على بشرتك وكذلك جسمك رطبًا بشكل طبيعي.

يمكن استخدام عصير البنجر لعمل كمادات منزلية الصنع للوجه، بهذه الطريقة يمكنك ترطيب بشرتك وتقليل الاسمرار وحتى الهالات السوداء - كل ذلك بطريقة طبيعية، يتم خلط العصير مع عدد من المكونات اليومية ، بما في ذلك زيت جوز الهند واللبن.