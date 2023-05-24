نصائح للتغلب على الأفكار السلبية والتوتر 

بيروت - نادين محمد - بات العالم محمومًا، والأفكار السلبية تهاجمنا كل يوم، حالة من التوتر العام والقلق تسيطرعلينا، تارة بشأن وباء، وتارة أخرى بشأن حرب تهدد العالم.

وسط هذا الوضع الساخن، جميعنا بحاجة إلى روتين يساعدنا على البقاء والإنتاج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نصائح بسيطة تشحن طاقتك وتجعلك أكثر استعدادًا لمواجهة الضغوط.

يعتمد تكتيك مواجهة الأفكار السلبية على تعلم طرق تسخير قوة التفكير الإيجابي، لاسيما وأن جزء كبير من الطاقة يأتي من الداخل وليس من الخارج.

5 تقنيات يمكن أن تساعدك في منع الأفكار السلبية:

1. إعادة تسمية الأشياء

الصورة من موقع Freepik

يُطلق على إحدى أقوى التقنيات لتعزيز التفكير الإيجابي "إعادة تسمية الأشياء". يشمل التكتيك على أخذ فكرة أو موقف سلبي والنظر إليه من منظور أكثر إيجابية. على سبيل المثال ، إذا وجدت نفسك تفكر "لن أتمكن أبدًا من القيام بذلك" ، فيمكنك إعادة صياغة هذه الفكرة على أنها "قد أعاني في البداية ، لكنني قادر على التعلم والإنجاز". من خلال إعادة صياغة الأفكار السلبية بهذه الطريقة ، يمكنك البدء في تحويل عقليتك نحو التفكير الإيجابي.

2. التحفيز

هناك أسلوب آخر يمكن أن يساعدك في التغلب على السلبية يسمى "التحفيز". يتضمن ذلك ربط عاطفة أو حالة إيجابية بمحفز معين ، مثل كلمة أو إيماءة. على سبيل المثال ، يمكنك اعتماد إيماءة ما في كل مرة تشعر فيها بعاطفة إيجابية. بمرور الوقت ، سترتبط هذه الإيماءة بالمشاعر الإيجابية ، ويمكنك استخدامها كأداة لمساعدتك على تحويل عقلك من السلبية إلى الإيجابية.

ما رأيك في معرفة المزيد عن تحفيز الذات للنجاح

3. التخيل

الصورة من موقع Freepik

التخيل هو أسلوب قوي آخر لتعزيز التفكير الإيجابي. يتضمن التخيل إنشاء صورة ذهنية لنتيجة أو تجربة إيجابية ثم التركيز على تلك الصورة لمساعدتك على الشعور بمزيد من الإيجابية والدوافع. على سبيل المثا ، إذا كنت تشعر بالإحباط تجاه مشروع ما في العمل ، فيمكنك أن تتخيل نفسك تكمل المشروع بنجاح وتتلقى تقديرًا لعملك الشاق. من خلال تصور النجاح والنتائج الإيجابية ، يمكنك البدء في تحويل عقليتك نحو الإيجابية.

4. الامتنان

للتغلب على السلبية والتفكير بشكل إيجابي، تتمثل إحدى الطرق القوية في ممارسة الامتنان. خصصي بضع دقائق كل يوم لكتابة ثلاثة أشياء تشعرك بالامتنان لها ، مهما بدت صغيرة أو غير مهمة. يمكن أن يساعد ذلك في تحويل وجهة نظرك نحو الإيجابية.

5. التشجيع

يمكنك أيضًا محاولة تكرار التأكيدات الإيجابية على نفسك طوال اليوم ، مثل "أنا استحق" أو "أنا محبوب" أو "أنا قادر". من خلال تكرار هذه المحفزات ، يمكنك إعادة تدريب عقلك للتركيز على الإيجابي وكسر حلقة السلبية.

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المصدر: The health