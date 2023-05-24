5 عادات صباحية تساعد جسمك على حرق الدهون بسرعة

بيروت - نادين محمد - الإنترنت مليء بالمعلومات حول كيفية الحفاظ على لياقتك وصحتك. يومًا بعد يوم، تزودنا وسائل التواصل الاجتماعي بنصائح وحيل جديدة للحصول على اللياقة البدنية.

لكن في بعض الأحيان، قد تصبح الكثير من المعلومات مربكة لكن بصرف النظر عن الطعام الذي نتناوله، هناك عادات معينة نحتاج إلى دمجها في حياتنا للتغلب على القلق المتزايد من السمنة.

اكتساب الوزن سهل وبسيط، لكن من الصعب دائمًا التخلص منه. يمكنك تحقيق أهدافك بسلاسة من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل صحيح.

السمنة هي مصدر قلق متزايد بين الناس لأنها تؤدي إلى سلسلة من المشاكل الصحية الأخرى. بصرف النظر عن ما تتناولينه، جربي هذه العادات الصباحية لمحاربة السمنة.

نصائح بسيطة لمحاربة السمنة

1. تناول الماء الدافئ كل صباح

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السبب الرئيسي للسمنة هو بطء عملية التمثيل الغذائي؛ لذا تناولي كوبين من الماء الدافئ أو الفاتر بمجرد استيقاظك في الصباح. وفقًا للأبحاث، فإن تناول الماء الممزوج بالليمون والعسل يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويساعد أيضًا في تخسيس الوزن.

2. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة لمدة 25 إلى 30 دقيقة على الأقل يوميًا أمر ضروري للغاية للحفاظ على صحة جسمك. تساعد التمارين خفيفة الوزن في الحفاظ على لياقتك وصحتك عن طريق القيام بتمارين خفيفة في الصباح في المنزل.

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3. التعرض لضوء الشمس

فيتامين د من الفيتامينات المفيدة الضرورية لأجسامنا، ويمكن لأشعة الشمس أن تمدنا بكمية كبيرة من فيتامين د.

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الصورة من موقع AdobeStock

4. لا تتخطي وجبة الإفطار

يتخطى العديد من الأشخاص وجبة الإفطار في الصباح معتقدين أنها ستساعدهم في إنقاص الوزن. قد يكون هذا ضارًا للجسم.

في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الجوع لفترات طويلة إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدانه، فقد يسبب الشعور بالجوع لفترة طويلة في تناول الطعام بنهم كما أن تجويع نفسك يمكن أن يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الحيوية في الجسم.

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5. خطط لوجباتك اليومية

كل صباح، يمكنك تدوين قائمة كل ما يمكنك القيام بتناوله في يومك، فمن خلال الانتباه إلى ما ستتناولينه في يومك، سيساعدك ذلك على أن تصبحي مستيقظة من خلال اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية بوعي.

إذا كنت قد قررت بالفعل ما الذي يجب أن تتناوليه فلن تبحثي عن الأطعمة غير المحملة بالسعرات الحرارية.

يساعد التخطيط المسبق، على أن تضعي في اعتبارك ما تتناولينه بوعي والانتباه إلى صحتك.

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المصدر: بولدسكاي