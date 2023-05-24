شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية باطنة: فئات تمنع من تناول فاكهة الكرز... منها مرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاكهة الكرز من الفواكة المحببة لدى الناس، لذا يتناولها الجميع من الكبار والصغار، وذلك نتيجة فوائدها الصحية المتعددة للإنسان .

ومن جانبها اوضحت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كميات كبيرة من الكرز يشكل خطورة على من يعاني من داء السكري.وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

واضافت الاخصائية أن الكرز يحتوي على العديد من العناصر المعدنية الضرورية للإنسان. كما يحتوي على فيتامينات B1 ، B2 ، C ، E ، PP. وعلى البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكروم واليود. وللكرز تأثير منشط، ومذاق منعش يحسن المزاج.

واكدت الابحاث ان الكرز ثمرة حلوة تساهم في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم ويعزز فعالية الإنسولين. أما فيتامينات مجموعة В . وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكرز على البكتين الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم ويحسن حركة الأمعاء. لذلك له تأثيرإيجابي في ضغط الدم المرتفع.

ويحتوي الكرز على نسبة عالية من مادة الأنثوسيانين العضوية ، صبغات نباتية تحمي الثمار من تأثير الأشعة فوق البنفسجية. ولهذه المادة خصائص مضادة للإلتهابات والأكسدة.

واثبتت الدراسات الحديثة أن الكرز لا يحتوي على الفيتامينات والمعادن فقط، بل وعلى كمية عالية من السكر، لذلك لا ينصح بتناوله بكميات كبيرة وخاصة المصابين بداء السكري. كما يمكن أن يسبب الكرز الحساسية.