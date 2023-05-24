شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن متلازمة "إمبوستر"؟ التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس من غير المألوف أن تشعر بانخفاض في احترام الذات خلال تحول في الحياة - مثل الانتقال من كونك طالبًا بدوام كامل إلى البدء في مسارك المهني ـ لكن الشعور الدائم بأن إنجازاتك الحقيقية مزيفة هو قصة أخرى. قد تكون تعاني من نمط سلوكي يعرف باسم متلازمة إمبوستر، وعلى الرغم من أنها ليست حالة صحية عقلية رسمية ، إلا أن هذه الظاهرة النفسية توصف عمومًا بالشعور بالاحتيال بعد إنجاز ما، وفقا لما نشره موقع health

خصائص متلازمة إمبوستر

في حين أنها ليست حالة طبية حقيقية ، فإن الشعور بالاحتيال شائع بما يكفي لدرجة أن الباحثين كانوا يدرسونه منذ عقود. وهناك عدد قليل من الخصائص التي تميز المتلازمة بصرف النظر عن السقوط اللحظي في الثقة.

المتلازمة هي تجربة الشعور المستمر بعدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على الإيمان بنجاحاتك ، لا سيما في الأماكن المهنية. بمعنى آخر ، الشعور وكأنه محتال ، كما يوحي الاسم. وقد يشعر بعض الأفراد أيضًا بالخوف أو القلق من التعرض للاحتيال عندما يتعلق الأمر بالإنجازات المهنية أو الحياتية - حتى عندما يكون هناك دليل قوي على أن نجاحهم مدعوم بالجدارة.

لا توجد مجموعة من الخصائص الرسمية المرتبطة بمتلازمة المحتال. ولكن استنادًا إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث والملاحظات ، حدد بعض الخبراء الخصائص التالية التي تظهر بشكل متكرر في الأشخاص الذين يبلغون عن الإصابة بمتلازمة المحتال:

دورة المحتال ، حيث يتم التعامل مع مهمة أو مهمة إما بالإفراط في الإعداد أو التسويف.

الكمالية ، والتي توصف بأنها "الحاجة إلى أن تكون الأفضل".

البطولة الخارقة ، سلوك يمكن أن يبدو كإفراط في التحضير للمهام أو التعيينات في محاولة للظهور بمظهر أكثر من قادر.

Atychiphobia (أو الخوف من الفشل) ، وهي تجربة من القلق أو الخوف من الشعور بالخزي إذا لم يتم إنجاز مهمة معينة.

الحرمان من الكفاءة والقدرات ، وهي عادة تتمثل في خصم الخبرة أو الذكاء أو المهارات أو المواهب أو تجاهلها.

Achievemephobia (أو الخوف من النجاح) ، وهو صعوبة قبول النجاحات التي قد تؤدي إلى زيادة التوقعات أو أعباء العمل.

عوامل الخطر

يمكن لأي شخص أن يعاني من هذه المتلازمة. ومع ذلك ، قد تكون بعض المجموعات أكثر عرضة للإحساس من غيرها ، بما في ذلك:

نحيف

الأشخاص من المجموعات الأقلية عرقيًا ، مثل أولئك الذين يُعرفون بأنهم سود أو لاتينيون أو آسيويون

طلاب

الناس الاصغر سنا

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق

كيف يتم تشخيص متلازمة Imposter؟

على الرغم من أن العديد من الخبراء يتفقون على أن متلازمة المحتال هي ظاهرة حقيقية ، إلا أنها ليست حالة طبية رسمية مدرجة في كتيبات تشخيص الصحة العقلية الوطنية والدولية. هذا يعني أن مقدم الرعاية الصحية لا يمكنه تشخيصك بمتلازمة المحتال بنفس الطريقة التي يشخصون بها القلق أو الاكتئاب ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الأدوات المتاحة للمساعدة في تحديد المواقف المحتملة حيث قد تكون متلازمة المحتال موجودة.

كيفية العلاج

نظرًا لأنها ليست حالة صحية عقلية رسمية ، فلا يوجد علاج طبي مقبول على نطاق واسع لها. ومع ذلك ، هناك طرق للتعامل مع المشاعر والتأثيرات على حياتك.

العلاج النفسي ، أو العلاج بالكلام الذي يهدف إلى مساعدة الشخص على معالجة أفكار وسلوكيات معينة.

العلاج السلوكي المعرفي ، نوع من العلاج النفسي يهدف إلى تحديد الأنماط السلبية للتفكير والسلوك ، وتحسين مهارات التأقلم ، وخلق أنماط جديدة.

الاستشارة الجماعية ، أو العلاج داخل مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة مماثلة.