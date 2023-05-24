شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف الصلة بين السمنة وخطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن فى مختلف الأعمار تعرضك إلى مخاطر صحية بالغة، كما أكد العلماء ضرورة تجنب السمنة لأنها تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان.

وأوضحت دراسة جديدة أن أشكال السمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وذلك وفقا لما نشره موقع إندبندنت.

ودرس الباحثون بجامعة لوند في السويد، حالات السمنة المصاحبة لمضاعفات التمثيل الغذائي، والتي تسمى عادة "السمنة الأيضية غير الصحية"، وأظهرت النتائج أن نوع التمثيل الغذائي لدى مرضى السمنة مهم عند تقييم مخاطر الإصابة بالسرطان.

كما وجد الباحثون أنه على الرغم من أن السمنة الأيضية غير الصحية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسرطان، فإن كلا الشكلين من حالة الدهون المرتفعة في الجسم مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

وحلل الباحثون كيفية ارتباط مؤشر كتلة الجسم، إلى جانب الحالة الصحية الأيضية لأكثر من 797 ألف فرد أوروبي، بخطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة.

ووجد الباحثون أن السمنة غير الصحية من الناحية الأيضية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبنكرياس وبطانة الرحم والكبد والمرارة وسرطان الكلى، مقارنة بالوزن الطبيعي الصحي الأيضي.

وقال الباحثون إن النساء المصابات بالسمنة اللاتي يتمتعن بصحة جيدة من الناحية الأيضية لديهن خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 2.4 مرة، و80% من مخاطر الإصابة بسرطان الكلى.

وعند الرجال زاد خطر الإصابة بسرطان الكلى لدى الأفراد غير الصحيين من الناحية الأيضية الذين يعانون من السمنة بنحو 2.6 مرة، و85% زيادة في خطر الإصابة بسرطان القولون، و32% زيادة في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس والمستقيم.