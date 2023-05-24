شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بروتين مصل الحليب وأهم فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروتين مصل اللبن هو السائل المتبقى بعد تخثُّر اللبن عند صنع الجبن، وهو من المكملات الشائعة بين الرياضيين الذين يرغبون فى زيادة كتلة عضلاتهم الخالية من الدهون وأولئك الذين يبحثون عن طريقة سهلة لزيادة تناولهم اليومى من البروتين، وفقا لما نشره موقع health.

ويتكون بروتين مصل اللبن من عدة بروتينات، بما فى ذلك بيتا لاكتوجلوبولين وألفا لاكتالبومين، ويحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التى يحتاجها جسمك لأداء الوظائف الحيوية، مثل بناء بروتينات جديدة وإنتاج هرمونات وناقلات عصبية.

ويضاف مصل اللبن إلى عدد من المنتجات الغذائية من ألواح البروتين إلى الآيس كريم، ويستخدم أيضًا في صنع مكملات مسحوق البروتين المركزة، وقد يكون التكميل ببروتين مصل اللبن مفيدًا لبعض السكان الذين لديهم احتياجات متزايدة من البروتين وقد يفيد الصحة العامة بعدة طرق، ومع ذلك فإن بروتين مصل اللبن ليس الخيار الصحيح للجميع.

وهناك ثلاثة أنواع من بروتين مصل اللبن المستخدم فى صنع مكملات مسحوق البروتين..

مركز بروتين مصل اللبن: يحتوى على 35-80% بروتين إلى جانب الدهون واللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب.

بروتين مصل اللبن المعزول: يحتوي على 85-90% بروتين وقليل الدهون واللاكتوز.

تحلل بروتين مصل اللبن: يتم هضم هذا النوع من مصل اللبن مسبقًا، ما يعني أنه يتحلل لتسريع الامتصاص في الجهاز الهضمي.

ويكسر جسمك البروتين إلى أحماض أمينية، وهى لبنات بناء للبروتينات، كما أنالأحماض الأمينية ضرورية لبناء أكثر من 100 ألف بروتين فريد فى جسم الإنسان، والتى تستخدم لنمو العضلات وتجديدها وبناء الهرمونات، وتوفير بنية لعظامك وشعرك وأظافرك وبشرتك.

فوائد بروتين مصل الحليب

تم ربط مكملات بروتين مصل اللبن ببعض الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز فقدان الوزن وزيادة كتلة العضلات وقوتها وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يشجع على فقدان الوزن

قد يساعد بروتين مصل اللبن في تقليل الشهية، ما قد يعزز فقدان الوزن، وتشير الدراسات إلى أن تناول بروتين مصل اللبن يقلل الجوع ويزيد من الهرمونات المسببة للشبع مثل الببتيد YY (PYY) والببتيد 1 الشبيه بالجلوكاجون GLP.

- فعال فى زيادة كتلة العضلات

تحظى مساحيق بروتين مصل اللبن بشعبية كبيرة بين رواد الصالة الرياضية وأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن، وذلك لأن بروتين مصل اللبن غنى بالأحماض الأمينية التى يحتاجها جسمك لبناء العضلات.