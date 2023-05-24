شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البوتاسيوم الصحية وأكلات تحتوى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البوتاسيوم واحد من أهم المعادن الموجودة فى بعض الأطعمة والذى له دور كبير فى صحة جسمك وحمايتك من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع webmd يساعد وجود الكمية المناسبة من البوتاسيوم فى نظامك الغذائى فى الحفاظ على صحتك، لذلك من الضرورى تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

ومن المصادر التى تحتوى على بوتاسيوم

تحتوى العديد من الأطعمة التى نتناولها بالفعل على البوتاسيوم ومنها:

العديد من الفواكه والخضراوات الطازجة غنية بالبوتاسيوم:

- الموز والبرتقال والشمام والمشمش والجريب فروت (بعض الفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب والتمر غنية بالبوتاسيوم)

- السبانخ

- القرنبيط

- البطاطا الحلوة

- بازيلاء

- خيار

- كوسة

- القرع

- خضراوات ورقية

يعتبر عصير الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم أيضًا خيارًا جيدًا

- عصير البرتقال

- عصير الطماطم

- عصير البرقوق

- عصير المشمش

- عصير جريب فروت

وتحتوى بعض منتجات الألبان مثل الحليب والزبادى على نسبة عالية من البوتاسيوم (يفضل استخدام قليل الدسم أو خالي من الدسم).

تحتوى بعض الأسماك على البوتاسيوم

- تونة

- سمك القد

- سمك السلمون

تشمل البقوليات الغنية بالبوتاسيوم ما يلى

- الفاصوليا

- فول الصويا

- العدس

يجب أن تحصل النساء على 2600 مجم ويجب أن يحصل الرجال على 3400 مجم من البوتاسيوم كل يوم، قد تختلف احتياجاتك إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى ، حيث يجب أن يحصل بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى على بوتاسيوم أقل من الإرشادات إذا لم تعمل الكليتان بشكل جيد، فقد يبقى الكثير من البوتاسيوم في جسمك، ما قد يسبب مشاكل في الأعصاب والعضلات إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى ولم يخبرك طبيبك بالفعل بحد البوتاسيوم ، فاسأل عنه.

لماذا تحتاج البوتاسيوم

- يساعد البوتاسيوم في إزالة الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق البول هذا شيء جيد ، لأن الكثير من الصوديوم يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

- يساعد البوتاسيوم جدران الأوعية الدموية على الاسترخاء أو الإرخاء عندما تكون شديدة التوتر أو الصلابة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في القلب الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم مفيد لقلبك.

-أنت أيضًا بحاجة إلى كمية كافية من البوتاسيوم لصحة عضلاتك حتى تتمكن عضلاتك من الانثناء أو الانقباض، كما ينبغي وتحتاج أعصابك إلى البوتاسيوم حتى تعمل بشكل جيد.