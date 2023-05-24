شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أوبئة تهدد العالم.. والعلماء قلقين بأن يصبح الوباء القادم قاب قوسين أو أدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظمة الصحة العالمية تكشف عن أكبر التهديدات الوبائية في العالم، وتقدم قائمة كاملة من 9 تهديدات معدية يخشى رؤساء منظمة الصحة العالمية من وباء غائب واحد ضخم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات التسعة تشكل أكثر التهديدات "إلحاحًا" على البشرية، مضيفة ، إنه لم يعد كورونا يُعتبر حالة طوارئ صحية عامة، مع بقاء أحلك أيام الأزمة فى التاريخ، لكن العلماء القلقين يخشون أن يكون الوباء القادم قاب قوسين أو أدنى.

يراقب رؤساء منظمة الصحة العالمية، 9 مسببات الأمراض التي تشكل التهديد الأكثر "إلحاحًا" للبشرية، يتم إجراء بحث عاجل عليهم جميعًا للعثور على الاختبارات والعلاجات واللقاحات

لكن المسؤولين استبعدوا تهديدا رئيسيا واحدا - انفلونزا الطيور، حيث إنه في حين أنه من غير المعروف أنه ينتقل بسهولة بين البشر حاليًا، إلا أن الطفرات في الفيروس التي تجعل انتقاله من الثدييات إلى الثدييات أسهل يمكن أن تغير ذلك، كما يخشى بعض الخبراء.

وضع العلماء البريطانيون أيضًا نماذج لأسوأ السيناريوهات التي يقتل فيها الفيروس ما يصل إلى واحد من كل 20 شخصًا يصيبه، إذا تمكن من الإقلاع في البشر.

وقال مسؤولون إن الرقم كان "لأغراض التخطيط" وليس للتنبؤ، تنص قائمة "الأمراض ذات الأولوية" على موقع منظمة الصحة العالمية على الويب على ما يلي: "هذه ليست قائمة شاملة، كما أنها لا تشير إلى الأسباب المحتملة للوباء التالى، تقوم منظمة الصحة العالمية، بمراجعة وتحديث هذه القائمة حسب الحاجة، وتغير المنهجيات.

قال البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوليدج لندن، لا أعرف لماذا اختاروا استبعاد الأنفلونزا وأنفلونزا الطيور من القائمة.

وأضاف، قد يكون أحد الاحتمالات أنهم أرادوا لفت الانتباه إلى بعض التهديدات الحيوانية المنشأ الأقل شهرة، والتي يجب تكثيف الاستعداد لها، في حين أن خطط الطوارئ للإنفلونزا موجودة، تكمن المشكلة في هذا التفسير في أنه لا يتناسب مع وجود كورونا في القائمة.

قال الدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية في جامعة ريدينج ، لا تشرح منظمة الصحة العالمية سبب احتواء قائمة مسببات الأمراض الوبائية المحتملة على ما تفعله، لكن القائمة تحتوي فقط على الأشياء التي نعلم أنها موجودة بالفعل، ليس لدينا حتى الآن أحد مشتقات إنفلونزا الطيور التي يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

ما لم نفعل ذلك وحتى نفعل ذلك، فربما يكون من غير الحكمة إدراجه كتهديد وشيك، من المحتمل تمامًا أننا سنصاب بمثل هذا الفيروس المتحور في مرحلة ما، ولكن ليس مضمونًا وإذا لم نفعل ذلك، فليس هناك ما يضمن أنه سيكون قاتلًا بشكل خاص.

مرض فيروس كورونا..

تسبب كورونا في توقف العالم في عام 2020، المعروف بأعراضه التنفسية، تشمل العلامات الرئيسية للعدوى السعال الجاف وضيق التنفس والحمى وفقدان التذوق أو الشم، خلال الموجة الأولى من الفيروس، عندما اضطر المجتمع إلى المأوى، أشارت بيانات واقعية إلى أنه قتل ما يصل إلى واحد من كل 100 شخص مصاب، يهاجم الفيروس الرئتين، وبينما يكافح الجسم لقتل العدوى، يقول الخبراء إنه يمكن أن يدمر أنسجة الرئة ويسبب الالتهاب، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب رئوي - حيث تمتلئ الرئتان بالسوائل، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

لكن يمكن أن تحد هذه الأعراض أيضًا من إمداد الدم بالأكسجين، مما يسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وأضافت الصحيفة، يُظهر تحليل البيانات الرسمية من قبل جامعة أكسفورد أن "معدل وفيات العدوى" قد انخفض بنحو 30 ضعفًا منذ أن بدأ الوباء بسبب مزيج من اللقاحات والحماية الطبيعية المكتسبة من العدوى السابقة، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، بدلاً من ذلك، يعتبر الفيروس الآن "مشكلة صحية راسخة ومستمرة"، ومع ذلك، حذر الخبراء مرارًا وتكرارًا من احتمال ظهور نوع أكثر عدوى أو فتكًا، وعند خفض مستوى تهديد كورونا هذا الشهر، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس من إمكانية إعادة فرض حالة الطوارئ إذا تغير الوضع.

حمى القرم والكونغو النزفية..

حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF) هي فيروس ينتقل عن طريق القراد ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في ما يصل إلى 40 % من الحالات، يمكن أن يصاب الناس أيضًا بالعدوى بعد ملامسة الدم أو أنسجة الماشية المصابة ، يمكن أن ينتشر بين البشر عن طريق سوائل الجسم أو بين مرضى المستشفى إذا لم يتم تعقيم المعدات الطبية بشكل صحيح، يشترك المرض في أعراض مشابهة للإيبولا في بداية الإصابة بما في ذلك آلام العضلات وآلام البطن والتهاب الحلق والتقيؤ.

تشمل الأعراض الأخرى للفيروس، والتي تظهر فجأة، الحمى والدوخة وآلام الرقبة وتيبسها وآلام الظهر والصداع والتهاب العيون والحساسية للضوء.

تحذر منظمة الصحة العالمية من أن فاشيات حمى القرم والكونغو النزفية تشكل تهديدًا لخدمات الصحة العامة ومن المحتمل أن تؤدي إلى تفشي المستشفيات والمرافق الصحية، وكشفت وزارة الصحة في ناميبيا، أمس، عن وفاة رجل بسبب المرض، ووضعت البلاد في حالة تأهب قصوى.

فيروس الإيبولا وفيروس ماربورج..

الإيبولا، الذي يقتل ما يقرب من نصف المصابين به، جاء أيضًا في القائمة، إلى جانب ماربورج، كلاهما حمى نزفية، حيث تتلف الأعضاء والأوعية الدموية، مما يتسبب في نزيف داخلي أو من العينين والفم والأذنين.

يمكن أن تنتشر هذه الفيروسات عن طريق لمس أو التعامل مع سوائل جسم شخص مصاب أو أشياء ملوثة أو حيوانات برية مصابة، يسبب الإيبولا القيء والإسهال والطفح الجلدي واصفرار الجلد والعينين ونزيف من فتحات متعددة.

أما ماربورج، فهو أحد أكثر مسببات الأمراض فتكًا التي تم اكتشافها على الإطلاق، مع نسبة إماتة تصل إلى 88 %، تسبب أيضًا أعراضًا مشابهة للإيبولا.

يصبح المرضى المصابون بالعدوى "شبيهة بالأشباح"، وغالبًا ما تتطور عيونهم العميقة والوجوه الخالية من التعبيرات، عادة ما يكون هذا مصحوبًا بنزيف من الفتحات، في وقت سابق من هذا العام، أصيبت غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة بطفرات كبيرة في الفيروس غير القابل للعلاج .

وشهد تفشي المرض 17 حالة مؤكدة مختبريًا و 12 حالة وفاة في غينيا الاستوائية اعتبارًا من 1 مايو، مع قيام الدولتين المجاورتين الكاميرون والجابون بتقييد الحركة على طول حدودهما بسبب مخاوف من العدوى، تم تسجيل 9 حالات و6 وفيات في تنزانيا، حتى 30 أبريل.

حمى لاسا..

يُعتقد أن المرض الذي تنقله القوارض لا يسبب أي أعراض لدى 80% من المرضى ويقتل 1% فقط من المصابين، عادة ما يصاب الناس بحمى لاسا بعد التعرض للطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة.

لكن الفيروس، الذي يمكن أن يجعل النساء ينزفن من المهبل ويؤدي إلى نوبات، يمكن أن ينتقل أيضًا عن طريق سوائل الجسم، حمى لاسا متوطنة في نيجيريا والعديد من البلدان الأخرى على الساحل الغربي لأفريقيا، بما في ذلك ليبيريا وغينيا، في العام الماضي، توفي شخص في بيدفوردشير بعد إصابته بالمرض، كان الشخص المجهول الهوية هو ثالث فرد في عائلة عاد مؤخرًا إلى المملكة المتحدة من غرب إفريقيا ليُصاب بالفيروس.

تم اكتشاف ما مجموعه 11 حالة من حالات حمى لاسا في المملكة المتحدة،كانت الإصابات الثلاث التي تم تحديدها في شرق إنجلترا العام الماضي هي الأولى التي تم رصدها منذ عام 2009.

فيروس ميرس ..

فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ، المعروف أيضًا باسم أنفلونزا الإبل، هو مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، سجلت بريطانيا 5 حالات فقط من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، كان آخرها لمسافر من الشرق الأوسط في أغسطس 2018، يُعتقد أن الإبل هي المضيف الطبيعي للفيروس، وهو من نفس عائلة الفيروس وراء جائحة كورونا، وتشمل أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس والإسهال والقيء.

وفي الوقت نفسه، فإن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) هي مرض تنفسي فيروسي يسببه فيروس كورونا المرتبط بالسارس، إنه ابن العم الأقدم والأكثر فتكًا لفيروس كورونا، والذي نشأ لأول مرة في الصين في عام 2002.

أمراض نيباه والفيروسات ..

يمكن أن ينتقل الفيروس غير القابل للشفاء من الخنازير أو الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة أو يشربون نبيذ النخيل الملوث بالخفافيش المصابة، يمكن أيضًا أن ينتقل بين الناس، قتل نيباه أكثر من 260 شخصًا في ماليزيا وبنجلادش والهند في السنوات العشرين الماضية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تسبب أول تفش معروف في ماليزيا عام 1998 في وفاة أكثر من 100 شخص بعد أن أصيبوا بالمرض من الخنازير المصابة، تظهر أعراض نيباه - التي يمكن أن تشمل الحمى والصداع والنعاس والارتباك - عادةً ما بين 5 و 14 يومًا بعد الإصابة بالفيروس وقد تستمر لمدة أسبوعين، ومع ذلك، في الحالات الخطيرة، يمكن أن يتطور الأشخاص إلى غيبوبة في غضون 24 ساعة من بدء الأعراض، ويعاني بعض الأشخاص من مشاكل في التنفس، لا يوجد علاج للفيروس لذلك يتلقى الأشخاص رعاية داعمة لمحاولة تخفيف أعراضهم.

حمى الوادي المتصدع..

حمى الوادي المتصدع (RVF) هي مرض فيروسي أكثر شيوعًا في الحيوانات الأليفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك الماشية والجاموس والأغنام والماعز والإبل، يمكن أن يصاب الأشخاص بحمى الوادي المتصدع من خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم أو أنسجة الحيوانات المصابة، أو من خلال لدغات البعوض المصاب.



اوبئة تهدد العالم

معظم المصابين بحمى الوادي المتصدع إما لا يعانون من أي أعراض أو يعانون من مرض خفيف يشبه الزكام مصحوبًا بحمى وضعف وآلام في الظهر ودوخة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن ما يصل إلى واحد من كل عشرة ممن يصابون بحمى الوادي المتصدع يمكن أن يصاب بأعراض حادة قد تشمل أمراض العين والنزيف المفرط أو حتى التهاب الدماغ - تورم الدماغ.

فيروس زيكا..

فيروس زيكا هو نوع من الفيروسات المصفرة - نوع من فيروسات الحمض النووي الريبي - ينتقل إلى الناس من خلال لدغة إناث البعوض المصاب، في حالات نادرة جدًا، يمكن أن ينتقل عن طريق ممارسة الجنس مع شخص مصاب به، كما تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، بالنسبة لمعظم الناس، تكون العدوى خفيفة وليست ضارة، ومع ذلك، يمكن أن يسبب مشاكل للنساء الحوامل، تم الإبلاغ عن أول فاشية مسجلة لمرض فيروس زيكا في جزيرة ياب - ولايات ميكرونيزيا الموحدة - في عام 2007، لكن تم تسجيل تفشي مرض فيروس زيكا منذ ذلك الحين في إفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، أثار الفيروس الذي ينقله البعوض ذعرًا عالميًا في عام 2016 ، بعد إصابة الملايين، مما تسبب في ولادة عشرات الأطفال بعيوب خلقية مثل صغر الرأس، ومع ذلك، منذ عام 2016، واجهت أكثر من 80 دولة تفشي فيروس زيكا، تشمل الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة والصداع والتقرح واحمرار العينين وتورم المفاصل وآلام المفاصل والعضلات.

المرض" X"..

يمثل المرض X ، الذي ظهر لأول مرة في قائمة منظمة الصحة العالمية في عام 2018، أحد مسببات الأمراض الافتراضية غير المعروفة حاليًا.

اعتمدت وكالة الأمم المتحدة اسم العنصر النائب للتأكد من أن تخطيطها كان مرنًا بما يكفي للتكيف مع مرض ما.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن المرض X يمثل معرفة أن وباء دولي خطير يمكن أن يكون سببه عامل ممرض غير معروف حاليًا يسبب مرضًا بشريًا.

ولذا فإن مخطط البحث والتطوير يسعى صراحة إلى تمكين التأهب الشامل للبحث والتطوير والذي يكون وثيق الصلة أيضًا بـ" المرض X "غير المعروف إلى أقصى حد ممكن."