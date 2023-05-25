شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات للإصابة بتلف الكبد منها وجع البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الكبد دورا مهما فى جسم الإنسان، فهو العضو الذى يخزن الدهون فى الجسم ويستقلبها، وعندما يتجاوز مخزون الدهون فى هذا العضو المستوى الآمن، ويمكن أن يؤدى إلى مرض الكبد الدهنى، كما هو مسئول عن إزالة السموم من الدم، واستقلاب الدهون والكربوهيدرات، وإنتاج المواد الأساسية التى تسمح لأجزاء الجسم الأخرى بالعمل، وإذا كان الكبد لا يعمل بشكل صحيح فقد يتسبب ذلك فى مشاكل صحية خطيرة، وفى هذا التقرير نستعرض علامات الإصابة بمرض تلف الكبد، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - وجع بطن

يقع الكبد في الجانب الأيمن العلوي من البطن، خلف القفص الصدري وأسفله مباشرة، وقد يتورم الكبد التالف ما يضغط على الأنسجة المجاورة ويسبب الألم، ويُبلغ معظم المصابين بأمراض الكبد عن آلام في البطن، قد يبدو هذا وكأنه ألم خفيف أو خفقان أو إحساس بالطعن في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أسفل ضلوعك مباشرة، يمكن أن يؤدي التورم الناتج عن احتباس السوائل (المعروف باسم الاستسقاء) وتضخم الطحال والكبد الناجم عن تليف الكبد إلى الشعور بعدم الراحة في البطن.

2 - اصفرار العينين أو الجلد

اصفرار العينين أو الجلد علامة أخرى شائعة لتلف الكبد، يحدث ذلك عندما لا يتمكن الكبد على النحو الأمثل من تصفية البيليروبين، وهي مادة كيميائية طبيعية تنتجها خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يتسبب ذلك في تحول لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر.

3 - البول الداكن

البول الداكن قد يكون برتقاليًا أو كهرمانيًا أو بنيًا، هو علامة أخرى على أن الكبد التالف قد سمح للبيليروبين بالتراكم في الدم، إذا لاحظت أن بولك أغمق من المعتاد، فمن الجيد الاتصال بطبيبك في أسرع وقت ممكن.

4 - براز عائم

قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بتلف الكبد تغيرات في برازهم، قد تكون أفتح من المعتاد، من الأصفر إلى الطينى، أو حتى الرمادية أو البيضاء، وقد يشير هذا إلى أن الكبد التالف يعاني من مشكلة في معالجة الصفراء، والتي تحول لون البراز إلى اللون البني، ويمكن أن يكون البراز العائم علامة على أن الكبد التالف لم يعد قادرًا على معالجة الدهون على النحو الأمثل.

5 - تورم

احتباس السوائل هو أكثر الأعراض شيوعًا لتلف الكبد، يعاني منه نحو 50% من الأشخاص المصابين بتليف الكبد، وهو أشد أشكال أمراض الكبد، حيث تحل الأنسجة الندبية محل أنسجة الكبد السليمة، ويمكن أن يسبب احتباس السوائل تورمًا في ذراعيك أو ساقيك أو بطنك، يحدث هذا عندما لا يعود الكبد قادرًا على إنتاج الألبومين، وهو بروتين يمنع السوائل من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة، يمكن أن يتراكم هذا السائل المتسرب في الكاحلين والساقين والبطن، ما يسبب تورمًا مؤلمًا.