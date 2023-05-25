نصائح أساسية للتحكم فى مشاكل الغدة الدرقية

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القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحصول على علاج لإعادة مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى المستوى الطبيعى، حيث يؤدى عدم ضبط مستويات هرمون الغدة الدرقية لمشاكل طويلة الأمد مثل العقم وأمراض القلب وعدم التوازن الهرمونى وتلف الأعصاب، ويعد الحفاظ على صحة الغدة الدرقية أمرًا ضروريًا لجميع الخلايا والأنسجة فى جسمك لتعمل بشكل طبيعى، وفقا لما نشره موقع health.

والغدة الدرقية هى غدة صماء صغيرة على شكل فراشة فى العنق، وهى مسئولة عن إنتاج هرمونات الغدة الدرقية الكافية للقيام بالعديد من العمليات الجسدية، بما فى ذلك التنفس، وضربات القلب، والتمثيل الغذائى، ومستويات الكوليسترول، والحيض، ونمو العضلات، ويعانى نحو 1 من كل 20 شخصًا من اضطراب الغدة الدرقية، وقد يكون مؤقتًا أو دائمًا، ويمكن لأى شخص أن يعانى من مشكلة فى الغدة الدرقية لكنها منتشرة عند النساء، وإذا تُركت دون علاج يمكن أن تسبب صعوبة الحمل.





المشاكل الشائعة للغدة الدرقية- فرط نشاط الغدة الدرقية

إذا ارتفعت مستويات هرمون الغدة الدرقية فى جسمك بشكل كبير، فسوف تصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية، ويمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية القلق، وفقدان الوزن، وعدم تحمل الحرارة، وأحيانًا التهاب وشجاعة في العيون.

- قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، وينظم هرمون الغدة الدرقية عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يمكن أن يسبب عدم كفاية الإنتاج العديد من المشاكل، بما في ذلك قلة النوم، وزيادة الوزن، والاكتئاب، وعدم الراحة في المفاصل والعضلات.

- تضخم الغدة الدرقية

تضخم الغدة الدرقية هو تضخم غير سرطانى فى الغدة الدرقية، والذى يمكن أن ينتج عن نقص اليود أو التهاب الغدة الدرقية. تشمل الأعراض السعال وضيق الحلق أو صعوبة التنفس.





طرق سهلة للتحكم فى مشاكل الغدة الدرقية- زيادة تناول فيتامين أ

فيتامين أ ضروري لصحة الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ (VAD) إلى اختلال وظيفي في الغدة الدرقية، حيث يتحكم فيتامين أ في عملية التمثيل الغذائي لهرمون الغدة الدرقية، بالإضافة إلى ذلك أظهرت دراسة أن فيتامين (أ) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية لدى النساء قبل انقطاع الطمث.

وللحصول على ما يكفى من فيتامين أ، قم بتضمين الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الخضار الصفراء والخضراء والبيض والأسماك الزيتية والجزر في نظامك الغذائي، يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين أ، لكن من الأفضل الحصول على العناصر الغذائية من الطعام أولاً.

- طهى الخضراوات

إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية، فيجب عليك طهي الخضراوات الصليبية، حيث تقلل الخضراوات الصليبية النيئة من قدرة الغدة الدرقية على العمل فى أفضل حالاتها لأنها تحتوى على "جوتروجينات" فى شكلها الخام التى تمنع الغدة الدرقية من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

أغذية صحية للتحكم فى الغدة الدرقية- البروبيوتيك

تساعد البروبيوتيك في قدرة الغدة الدرقية على تحقيق الاستقرار، لذلك يجب أن تناول الزبادي وخل التفاح في نظامك الغذائي لتقليل أعراض مشاكل الغدة الدرقية وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- اليود

وفقًا للدراسات فإن اليود هو لبنة البناء الأساسية للغدة الدرقية.

ويمكن للتعديلات الغذائية أن تحل مشكلة نقص اليود بسرعة، وبعض المصادر الأولية لليود هي الخضراوات والمأكولات البحرية وملح البحر المعالج باليود، بعض المصادر الثانوية هي البيض والسبانخ والثوم والفطر وبذور السمسم.





تمرين تحفيز الغدة الدرقية

من المفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض مثل زيادة الوزن ومشاكل المزاج وصعوبة النوم، ومع ذلك، لا يمكن لممارسة الرياضة أن تعالج المشكلة الأساسية، لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية اتباع خطة العلاج التى أوصى بها الطبيب وممارسة الرياضة بانتظام.