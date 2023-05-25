تناولي هذه المشروبات قبل 20 دقيقة من الوجبات وقولي وداعاً للدهون

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تريدين أن تقولي وداعاً لدهون البطن فلا غني عن مشروباتك الصباحية فهل جربت كل شيء، ومع ذلك فهي تجلس بعناد في بطنك. إليك مشروبات صباحية للقضاء عليها فقد تشبه دهون البطن الضيف غير المرغوب فيه الذي يأتي دون سابق إنذار ثم يرفض المغادرة.

1-ماء دافئ مع الكمون والعسل

مشروب الكمون والعسل غني بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي لا تساعد فقط في حرق الدهون، ولكن أيضًا تطرد السموم من الجسم. كل من الليمون والكمون غني بمضادات الأكسدة.

أضيفي إلى المشروب القليل من العسل لتذوقه، وستحصلين على مشروب صباحي سريع فتناوليه على معدة فارغة قبل الإفطار بـ 20 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

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أما الكمون فقد يحتوي على الكثير من الفوائد، فهو منخفض للغاية في السعرات الحرارية، ويساعد على التخلص من السموم، وينظم مستويات السكر في الدم في الجسم، ويقلل من الكوليسترول، ويؤدي إلى تحسين التمثيل الغذائي. مع كل هذه المميزات، يحرق جسمك الدهون بشكل أسرع، يمكنك إضافة هذا المشروب إلى نظامك الغذائي اليومي 2-3 مرات في اليوم بعد الوجبات.

لتحضير ماء الكمون، تحتاجين إلى نقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل، وغليها في الصباح وتناولها وهي ساخنة أو يمكنك أيضًا غلي الكمون في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة وتصفيتها وشربها إذا نسيت نقعها في الليل.

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2-ماء الشمر

يعد الشمر مكونًا رائعًا فهو يعالج مشاكل عسر الهضم وانتفاخ المعدة، وهو غني بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف، وكلها تساهم في فقدان الدهون.

تساعدك الألياف على البقاء ممتلئة لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، والتحكم في السموم من الجسم، مما يؤدي أيضًا إلى حرق الدهون.

على عكس الكمون، لا داعي لغلي ماء الشمر فقط يمكنك نقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن طوال الليل، وتناوله أول شيء في الصباح دون الحاجة إلى إعادة تسخينه، وللحصول على أفضل النتائج، يمكنك تناوله مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

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3-ماء القرفة

يمكنك أيضًا حرق دهون بطنك العنيدة مع مشروب الصباح السحري المكون من القرفة والماء. هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يضيفون القرفة إلى شاي الصباح المعتاد أيضًا.

تعتبر القرفة مكونًا جيدًا لحرق الدهون. كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي ويبقي مستويات الإنسولين تحت السيطرة.

يمكنك استخدام أعواد القرفة الكاملة أو مسحوق القرفة لهذه الوصفة. اغلي كوبًا من الماء لمدة 10 دقائق بعود قرفة أو رشة من مسحوق القرفة. اتركيه يبرد لفترة حتى يصبح فاترًا. أضيفي العسل إليه وتناوليه على معدة فارغة. يمكنك أيضًا تناوله بين الوجبات وفي الليل قبل النوم حتى يحرق جسمك الدهون حتى أثناء نومك.

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4. عصير الشمندر والنعناع

يقطع الشمندر إلى مكعبات ويوضع في الخلاط، ثم أضيفي القليل من أوراق النعناع ورشة ملح. يعد البنجر منخفض السعرات الحرارية وغنياً بالألياف.

تساعد إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي في التحكم في الشهية وتقليل الوزن كما أنه منظف رائع للكبد.

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لا ينبغي أن تكون مشروبات التخلص من السموم بديلاً عن وجبتك. يمكن أن تؤخذ على أنها معززات الأيض في الصباح الباكر للحفاظ على مستويات الترطيب. يمكنك أيضًا تناولها بين الوجبات كوجبة في منتصف الوجبة.

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المصدر: lifestyleasia