شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يطالبون بالاستعداد لوباء جديد أكثر فتكا من كورونا مصدره الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن قائمة من الأمراض ذات الأولوية التي يحتمل أن تسبب الوباء القاتل القادم، رغم معرفتنا ببعض الأمراض الماضية التي من بينها الإيبولا والسارس وزيكا، ولكن هناك مؤشرات عن مرض جديد أطلقوا عليه "مرض "X " وهذا مصطلح يستخدم لوصف المرض، لأنه غير معروف للعلوم الطبية وقد يسبب عدوى بشرية.

وأوضح خبراء الصحة أن كوفيد 19 كان نهاية لوباء أودى بحياة ما يقرب من حوالي 7 ملايين فرد على الأقل على مستوي العالم ، مشيرين إلى أن مرض x ، هو مرض جديد ،سواء كان فيروسيا أو بكتيريا أو فطريا ، قد يسبب وباء اكثر فتكا من جائجة كورونا .وذلك وفقا لما نشره موقع نيويورك بوست.

وفي ذات السياق قال الدكتور ريتشارد هاتشيت، من التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هذا ليس مادة خيال علمي. هذا سيناريو علينا الاستعداد له. هذا هو المرضx.

كما أوضح الدكتوربراناب تشاترجي، الباحث في قسم الصحة الدولية في كلية جونز هوبكنز ،انه ليس من المبالغة القول إن هناك احتمالا لحدوث مرض X انه الموجة الأخيرة من حالات إنفلونزا الطيور H5N1 في كمبوديا .

ويتوقع خبراء الصحة العامة أن المرض X القادم سيكون حيواني المصدر، ما يعني أنه سينشأ في الحيوانات البرية أو الأليفة، ثم ينتشر ليصيب البشر. ويذكر ان امراض الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز و"كوفيد-19"، تفشيا لأمراض حيوانية المنشأ.

اوصي الباحثون في جميع انحاء العالم بزيادة مراقبة العوامل الوبائية المحتملة والبحث عنها، والدعم العلمي لها ، من اجل مكافحة تفشي الوباء الجديد " x ".