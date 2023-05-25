نصائح للتعايش مع التصلب العصبي اللويحي.. أبرزها علاج مشاكل النوم

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن نصائح للعيش بشكل أفضل مع مرض التصلب العصبي اللويحي المتعدد، والذي يُعتقد أنه ناتج عن مهاجمة الجهاز المناعي الخاص بالفرد بشكل خاطئ ، وهي المادة الدهنية التي تعزل الأعصاب وتساعده على إرسال إشارات كهربائية للتحكم في الحركة والكلام والوظائف الأخرى.

إذا كنت مصابًة بمرض التصلب العصبي اللويحي أو تهتمين بشخص مصاب به ، فأنت تعلمين أنه يمكن أن يكون حالة محبطة وغير متوقعة، ومن الصعب معرفة متى ستؤدي أعراضه، مثل الخدر والضعف وفقدان التوازن والصعوبات المعرفية إلى تعقيد حياتك.

في ما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تسهل على المرضى ومقدمي الرعاية على حد سواء التعامل مع مرض التصلب العصبي اللويحي.

1- تناول الطعام الصحي

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يمكن للجميع الاستفادة من النظام الغذائي الجيد، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض التصلب العصبي المتعدد.

تلاحظ الجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي اللويحي أنه لا يوجد نظام غذائي خاص لمرض التصلب العصبي المتعدد ، ولكن تناول نظام غذائي منخفض الدهون وغني بالفيتامينات والألياف يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن ، مع زيادة طاقتك إلى أقصى حد ودعم وظيفة المثانة والأمعاء الصحية.

قد يكون اتباع نظام غذائي أفضل علاجا فعليًا لمرضى التصلب العصبي اللويحي ، لأنه يمكن أن يساعدهم في تجنب متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تسبب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم والكوليسترول والسمنة ومقاومة الأنسولين، التي تعرض المرضى لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات المزمنة الأخرى.

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2-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

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تظهر الأبحاث أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي اللويحي الذين يشاركون في برنامج التمارين الهوائية يستفيدون من تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، وزيادة القوة ، وتحسين وظائف المثانة والأمعاء .

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3-علاج مشاكل النوم

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يمكن أن يسبب مرض التصلب العصبي اللويحي مشاكل في النوم ، بما في ذلك الأرق ، والتبول المتكرر ليلاً ، والخدار ، وتشنجات الساق فقد يعاني أكثر من نصف مرضى التصلب المتعدد من متلازمة تململ الساقين.

من الصعب معرفة أيهما يأتي أولاً ، لأن الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي اللويحي يعانون من اضطراب في أنماط النوم.

كوني استباقيًة واطلبي من طبيبك المساعدة، سواء كنت تعانين من مرض التصلب العصبي اللويحي أو تعتني بشخص مصاب به. يمكن أن تكون الأمراض المزمنة مرهقة، وقد يحتاج كل من مرضى التصلب العصبي اللويحي والقائمين على رعايتهم إلى قدر كبير من النوم الجيد.

4-الضروريات في متناول اليد

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يمكن أن تظهر أعراض مرض التصلب العصبي اللويحي فجأة وتجعل من الصعب على المرضى التنقل جسديًا .

فقد تصبح الحياة أسهل للأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي عندما يتم ترتيب منازلهم ومكاتبهم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والحد الأدنى من المخاطر. حافظي على الضروريات في متناول اليد، لتقليل مخاطر السقوط.

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المصدر: موقع hopkinsmedicine.org