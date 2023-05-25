شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لـ عصير التوت البري.. أبرزها تقوية المناعة وخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير التوت البري هو مشروب شهير اكتسب شعبية هائلة بسبب فوائده الصحية العديدة، يعتبر التوت البري مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، وإليك بعض فوائد تناول عصير التوت البري، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

8 فوائد شرب عصير التوت البري1. يمنع التهابات المسالك البولية (UTIs)

يُعرف عصير التوت البري بقدرته على منع التهابات المسالك البولية وغيرها من الالتهابات البكتيرية، يحتوي على بروانثوسيانيدينس ، الذي يمنع البكتيريا مثل الإشريكية القولونية من الالتصاق بجدران المسالك البولية والتسبب في الالتهابات، إنه مفيد بشكل خاص للنساء المعرضات للإصابة بعدوى المسالك البولية.

2. يقوي جهاز المناعة

يحتوي عصير التوت البري على مستويات عالية من فيتامين سي ، والذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة في الجسم، يساعد فيتامين سي في إنتاج وتنشيط خلايا الدم البيضاء التي تحارب الالتهابات والأمراض.

3. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير التوت البري على ألياف غذائية تعزز صحة الجهاز الهضمي عن طريق زيادة حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجهاز الهضمي من الجذور الحرة والالتهابات.

4. يمنع السرطان

يحتوي عصير التوت البري على العديد من المركبات التي ثبت أن لها خصائص مضادة للسرطان، تساعد مستوياته العالية من مضادات الأكسدة في مكافحة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، مما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

5. يقلل من الالتهابات

يحتوي عصير التوت البري على مادة الكيرسيتين التي لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المزمنة الناجمة عن أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب.

6. يخفض ضغط الدم

يحتوي عصير التوت البري على البوتاسيوم المعروف بخفض ضغط الدم، ينظم توازن السوائل في الجسم ويقلل من إجهاد القلب ويمنع ارتفاع ضغط الدم.

7. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

عصير التوت البري مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يمنع تراكم الترسبات في الشرايين ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

8. يعزز صحة الأسنان

يحتوي عصير التوت البري على مادة البروانثوسيانيدين ، التي تمنع نمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة،كما أنه يمنع تكوين طبقة البلاك ويحافظ على صحة الأسنان واللثة.