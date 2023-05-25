فوائد حبوب زهرة الربيع للنساء لا تقدر بثمن

بيروت - نادين محمد - تعد حبوب زهرة الربيع من الحبوب الغنية بمضادات الأكسدة كما أنها تسكن الألم وتحارب الالتهابات، وتستخدم أوراقها لعلاج مشاكل المعدة والتهاب الحلق والبواسير.

كما تساعد مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 6 الدهنية في زيت زهرة الربيع المسائية في علاج العديد من الأمراض.

يمكن استخدام المكملات الغذائية لزيت زهرة الربيع لعلاج الإكزيما والتهاب المفاصل الروماتيزمي ومتلازمة ما قبل الحيض وغيرها من الحالات.

فوائد حبوب زهرة الربيع المسائية

1. تساعد في علاج حب الشباب

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تحتوي زهرة الربيع المسائية على حمض جاما لينولينيك (GLA) الذي يساعد على تحسين رطوبة البشرة، وتقليل فقدان الماء من خلال الجلد.

يحتوي هذا الحمض الدهني أوميغا 6 على خصائص مضادة للالتهابات قد تحسن أيضًا وظيفة حاجز الجلد.

تشير إحدى الدراسات إلى أن مزيجًا من أوميجا 3 و6 وحمض جاما لينولينيك لديه أعلى احتمالية لتقليل أمراض الجلد الالتهابية مثل حب الشباب والصدفية والتهاب الجلد التأتبي.

أيضًا تساعد زهرة الربيع في علاج التهاب الشفة وتشقق الشفاه لدى النساء اللاتي يعانين من حب الشباب.

2. تخفيف من التهاب الجلد التحسسي

تحتوي زهرة الربيع المسائية على 72٪ من حمض اللينوليك و10٪ حمض جاما لينولينيك. قد يقلل تناول حبوب زهرة الربيع من التهاب الجلد التأتبي واحمرار وحكة الجلد.

3. تخفيف أعراض الدورة الشهرية

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وجد أن تناول كبسولتين (500 مجم) من زيت زهرة الربيع المسائية مرتين يوميًا لمدة ستة أسابيع يقلل من شدة الهبات الساخنة. وبالمثل وجدت مراجعة نُشرت في مجلة Journal of Menopauseal Medicine أن تناول كبسولات 1000 مجم مرتين يوميًا قد يقلل من تواتر وشدة التعرق الليلي.

قد يعالج حمض جاما لينولينيك الموجود في زيت زهرة الربيع المسائية الاكتئاب والتهيج وآلام الثدي ومتلازمة ما قبل الحيض.

إلى جانب ذلك، فإن تناول المكمل يحتوي على فيتامين هـ وفيتامين ب 6 وزيت زهرة الربيع المسائية قد يخفف أيضًا من أعراض الدورة الشهرية.

4. قد يحسن صحة القلب

حبوب زهرة الربيع المسائية تقلل من تخثر الأوعية الدموية إلى جانب ذلك، من المعروف أيضًا أن أحماض أوميغا 6 الدهنية في زيت زهرة الربيع المسائية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5.فوائد حبوب زهرة الربيع للنساء وتقليل آلام الأعصاب

عادة ما يرتبط ألم الأعصاب بالاعتلال العصبي السكري. قد يساعد تناول 360 مجم من حمض جاما لينولينيك في منع وعلاج اعتلال الأعصاب السكري. قد يعالج حمض أوميغا 6 الدهني وحمض اللينولينيك في زهرة الربيع المسائية اضطرابات الأعصاب.

إلى جانب ذلك، قد يتسبب نقص حمض اللينولينيك في الضعف والخدر وعدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على المشي.

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6. تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام

قد يساعد النظام الغذائي الغني بالدهون المتعددة غير المشبعة (PUFAs) في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بعد سن اليأس اللائي يخضعن للعلاج الهرموني.

زيت زهرة الربيع المسائية غني بهذه الدهون وحمض اللينولينيك، وقد وجد أنه يحسن كثافة المعادن في العظام بين كبار السن.

7. تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

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التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو مرض مناعي ذاتي والتهابات يصيب المفاصل. وجدت دراسة أجرتها الجامعة الأسترالية أن حمض جاما لينولينيك من زيت زهرة الربيع المسائية قد يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

8. تساعد نمو الشعر

تحتوي زهرة الربيع المسائية على حمض الأراكيدونيك (أوميغا 6 الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة)، والذي وجد أنه فعال في تعزيز نمو الشعر.

قد ثبت أن هذا الحمض الدهني يعزز تكاثر البصيلات وبقاءها على قيد الحياة بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزيت زهرة الربيع المسائية أن يخفف التعب ونوعية الحياة لدى مرضى التصلب المتعدد.

أيضًا، قد يساعد تناول مزيج من زيت زهرة الربيع المسائية (3000 مجم) وفيتامين E (1200 وحدة دولية) لمدة ستة أشهر في تقليل ألم الثدي الشهري.

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المصدر: موقع هيلث لاين