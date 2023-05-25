شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد اللبن في إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر الترطيب ضروريًا لتنظيم الشهية ودعم عمليات حرق الدهون الطبيعية. عند الإصابة بالجفاف ، يمكن أن يخطئ الجسم في الشعور بالعطش والجوع ، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع health.

ويعتبر اللبن الرائب أيضًا مبردًا لأجسامنا. يمكنك وضع بعض التوابل مثل والفلفل الأسود والملح في اللبن الرائب لجعله أكثر قبولًا. يمكنك تضمينه كوجبة خفيفة في المساء مع بعض الوجبات الخفيفة المقرمشة والصحية مثل الفول السوداني أو الشانا المحمصة.

واللبن هو مشروب مخمر قليل الدسم وحامض قليل الدسم. يتم صنعه تقليديا عن طريق خلط الزبدة من القشدة ويحتوي على الماء والحليب أو بدائل الحليب واللاكتوز وكازين بروتين الحليب، و هو مشروب صحي يفيد الهضم ويعزز جهاز المناعة. إنه غني بالبروبيوتيك ، وهي بكتيريا صديقة للأمعاء تعزز الهضم الصحي ، وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية ، والتخلص من النفايات من الجسم. وهذا يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن.

بصرف النظر عن البروبيوتيك ، يحتوي اللبن الرائب أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات B12 و D. الكالسيوم عنصر غذائي حيوي يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. كما أنه يدعم فقدان الوزن ويقلل من دهون الجسم.

يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تكسير وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام بكفاءة. نتيجة لذلك ، يقلل من كمية الطعام المخزنة على شكل دهون. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر اللبن من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن يكون جزءًا من خطة صحية لفقدان الوزن.

فيما يلي الطرق التي يمكن أن يساعد بها اللبن الرائب في إنقاص الوزن:

منخفض السعرات الحرارية

تؤكد العديد من الأوراق البحثية حول فقدان الوزن أن تقييد السعرات الحرارية جزء أساسي من فقدان الوزن. اللبن هو مشروب منخفض السعرات الحرارية ، حيث يحتوي على 40 سعرة حرارية فقط لكل 100 مل ، مما يجعله إضافة ممتازة لأنظمة إنقاص الوزن. لذلك ، فإن استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية باللبن يمكن أن يؤدي إلى نقص في السعرات الحرارية ، وهو شرط ضروري لفقدان الوزن.

معبأة بالبروتين

اللبن هو مصدر جيد للبروتين ، حيث يحتوي على 3.31 جرام من البروتين لكل 100 مل. وفقًا للبحث ، يمكن للبروتين أن يحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقمع هرمونات الجوع ، مما يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية بشكل عام. البروتين ضروري أيضًا للحفاظ على كتلة العضلات ، مما يساعد على دعم التمثيل الغذائي الصحي ، مما يتيح فقدان الوزن.

يتحكم في تكوين الشحم البني

الأنسجة الدهنية البنية هي المسؤولة عن حرق الطاقة ، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن. يُعدِّل اللبن الزبدي تكوين الشحم البني ، وفقًا للبحث . لذلك ، قد يكون اللبن الرائب هو الغذاء الرائد لمكافحة السمنة.

رائع لتناول وجبات خفيفة صحية

تشير الأبحاث إلى أنه يمكن استخدام اللبن الرائب كبديل للوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية ، مما يساهم في إنقاص الوزن. اللبن هو حشو كثيف المغذيات يوفر البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات ، على عكس الرقائق والصودا ، التي توفر سعرات حرارية فارغة يصعب تجنبها. لذلك ، يمكن أن يكون اللبن الرائب حشوًا ممتازًا بين الوجبات بدلاً من الوجبات الخفيفة عالية الكربوهيدرات.