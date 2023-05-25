شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة السوداء.. الفوائد والتغذية والآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة السوداء هي ببساطة قهوة يتم تحضيرها بشكل طبيعي دون إضافة أي إضافات مثل السكر أو الحليب أو الكريمة أو النكهات المضافة. في حين أن طعمها مر قليلاً مقارنةً بالنكهة بالإضافات ، يحب الكثير من الناس فنجانًا قويًا من القهوة السوداء. بالنسبة للبعض ، هو جزء من نظامهم الغذائي اليومي، وفقا لما نشره موقع health.

القيمة الغذائية للقهوة السوداء

إذا كنت تبحث عن مشروب منخفض السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات ، فإن القهوة السوداء هي المشروب المثالي لك، وببساطة ، يصبح شرب القهوة مدعاة للقلق فقط عندما تشربها بانتظام مع الحليب والسكر والقشدة وما إلى ذلك. مع هذه الإضافات ، حتى فنجان واحد من القهوة يمكن أن يحتوي على عدد من السعرات الحرارية مثل شريحة كبيرة جدًا من الكعكة.

عادة ، يحتوي فنجان 8 أونصات من القهوة السوداء على:

الدهون - 0٪

الكوليسترول - 0٪

الصوديوم - 0٪

الكربوهيدرات - 0٪

السكر - 0٪

البوتاسيوم - 4٪

تحتوي القهوة السوداء على قيمة غذائية منخفضة جدًا إلى جانب إعطائك كميات قليلة من البوتاسيوم. إنه فقط لا يضيف الكثير من السعرات الحرارية.

لذلك ، بعبارات بسيطة ، محتوى السعرات الحرارية في القهوة السوداء منخفض للغاية ، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا لمن يبحثون عن مشروب منتظم لا يضر بصحتهم.

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من التغذية من قهوتك ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار أنواع مختلفة من مشروبات القهوة مثل اللاتيه والموكا والكابتشينو وغيرها.

وتحتوي القهوة السوداء على حمض الكلوروجينيك الذي يساعد على إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم. هذا يعني أنك إذا شربت القهوة السوداء بعد الوجبة ، سينتج جسمك كمية أقل من الجلوكوز والخلايا الدهنية، وتحتوي القهوة السوداء أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في عملية إنقاص الوزن.

الآثار الجانبية للقهوة السوداء

الإفراط في تناول القهوة السوداء يؤدي إلى آثار جانبية

الكثير من القهوة السوداء تفرز مستويات عالية من هرمونات التوتر في جسمك ، مما يؤدي فقط إلى القلق والتوتر. من السهل أن تشعر بالتوتر عندما تستهلك الكثير من الكافيين.

الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يفسد روتين نومك بشكل خطير. يوصى بتجنب القهوة قبل ساعات قليلة من موعد النوم إذا كنت ترغب في الحصول على نوم جيد ليلاً.

القهوة السوداء غنية بالكافيين والحمض ، لذا فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى حموضة معدتك. من المحتمل أن تعاني من تقلصات وتشنجات في البطن.

كثرة القهوة في نظامك تجعل من الصعب على جسمك امتصاص المعادن من نظامك الغذائي اليومي ، مثل الحديد والكالسيوم والزنك.