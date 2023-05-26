شكرا لقرائتكم خبر عن خليه في مطبخك.. 8 فوائد لتناول الكركم لبشرتك وجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم من التوابل الشعبية الموجودة في معظم المطابخ على مستوى العالم ، لفوائدها الغذائية والصحية والتي تساعد في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، مثل الجفاف والاحمرار وفرط التصبغ، يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب مضاد للالتهابات والبكتيريا ومضاد للأكسدة ، وإليك الفوائد الصحية المدهشة الكركم على البشرة والجسم ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك فوائد الكركم للبشرة والجسم :1. يعالج حب الشباب

أظهرت دراسة أن منتجات ومكملات الكركم أو الكركمين ، قد توفر فوائد علاجية لصحة الجلد ، يحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في علاج مجموعة متنوعة من اضطرابات الجلد ، بما في ذلك حب الشباب.

2. يقلل من علامات الشيخوخة

يساعد هذا الجذر الذهبي في تقليل التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة وتعزيز مرونة الجلد.

3. يمنع حروق الشمس

يحمي الكركم من أضرار أشعة الشمس بسبب خصائصه المضادة للشيخوخة وتفتيح البشرة.

4. يحارب الالتهابات

يتعرض الجسم للالتهابات بشكل دوري لمحاربة مسببات الأمراض، و في بعض الأحيان ، لا يتعافى الجسم منه ويأخذ الالتهاب منعطفًا مزمنًا، يحمل الكركم الكركمين ، وهو عامل نشط بيولوجيًا ، يحارب الالتهابات ويمنع أيضًا أمراض القلب.

5. مسكن للألم

غالبًا ما يطلق على الكركم مسكن طبيعي للألم، ويمكنه أيضًا التئام الجروح والكدمات الناتجة عن الحروق، يعمل الكركمين عن طريق خفض مستويات الإنزيمات المسببة للألم في الجسم.

6. يعالج التهاب المفاصل

يعاني الكثير من الناس من التهاب المفاصل الذي يتميز عادة بالتهاب وألم في المفاصل، تساعد المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الكركم بشكل كبير في تخفيف الألم.

7. يزيل سموم الكبد

يمكن أن يساعد الكركم أيضًا في إزالة العوامل السامة من الكبد ، وبالتالي تأخير تلف الكبد.

8. يساعد في محاربة الاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن تناول الكركم بانتظام يمكن أن يحافظ بشكل فعال على الاكتئاب تحت السيطرة.