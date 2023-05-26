شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية غدد تنصح بكثرة شرب المياه للتخلص من "الجوع الكاذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر عدد من الأشخاص بالجوع أحيانا رغم أنهم تناولوا الثلاث وجبات بشكل منتظم يوميا، إلا أنهم يشعرون بما يسمى بالجوع الكاذب ، وترجع بعض الآراء الطبية ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها العامل النفسي الذي يعرضك لهذا الإحساس بالجوع في ظل امتلاء المعدة.

ووجد فريق من الباحثين من خلال عدة أبحاث حديثة إن هناك طريقة للتعامل مع الإحساس بالجوع الكاذب رغم شبع أمعاء الشخص نتيجة حالة عصبية او زهق او ملل او بداية اكتئاب يمر بها الفرد ، وأن هذه الطريقة هى شرب كميات كبيرة من المياة لامتلاء المعدة والقضاء على الشعور بمسألة الجوع.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، على ضرورة مكافحة الشعور الكاذب بالجوع،عن طريق تغيير النشاط والإكثار من شرب الماء. وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأوضحت اخصائية الغدد أن الشعور بالجوع غالبا ما يظهر عند التحول إلى اتباع نظام غذائي صحي جديد، لذلك يجب شرب ما لا يقل عن لترين من الماء في اليوم.وبالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على الفاصل الزمني بين تناول الوجبات الرئيسية 3-5 ساعات.

وأكدت خبيرة الغدد الصماء، أن مسالة تناول الفاكهة فقط مضر لأنه يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الأنسولين والشعور بالجوع. لذلك من الأفضل تناول تفاحة أو موزة مع الزبادي مثلا أو الجبن.

كما نصحت الخبيرة الاشخاص بالقيام بنشاط بدني ، حيث سيركز الدماغ على توجيه العضلات وترك فكرة الاكل. كما يمكن التغلب على الشعور الكاذب بالجوع بتنظيف الأسنان قبل الساعة التاسعة مساء.