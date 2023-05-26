شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكرى.. 8 نصائح للسيطرة على نسبته في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فإن الهدف الأساسي هو إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، ويتطلب منك في هذه الحالة اتخاذ خيارات صحية ، بينما لا يوجد نظام غذائي مشترك يصلح للجميع ، فهناك القليل من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار ، وإليك النصائح المفيدة للسيطرة على مرض السكري لديك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. . تناول وجبات صغيرة

قد يعني كونك مصابًا بالسكري إحداث تغييرات في عاداتك الغذائية، قد ترغب في الاستمتاع بالكثير من الطعام دفعة واحدة ، ولكن بدلاً من تناول ثلاث وجبات ثقيلة في اليوم ، حاول تناول حوالي أربع أو خمس وجبات صغيرة.

2. كمية ثابتة من الكربوهيدرات

تذكر أن تناول الكثير من الكربوهيدرات كل يوم قد لا يكون مفيدًا لصحتك إذا كنت مصابًا بداء السكري، يمكن أن تؤثر الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم ، يُنصح بتناول كمية ثابتة من الكربوهيدرات كل يوم على فترات متباعدة خلال اليوم.

3 . زيادة الألياف في نظامك الغذائي

تتضمن إحدى النصائح الأساسية دمج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي، يجب عليك بذل جهود واعية لزيادة الألياف في نظامك الغذائي، تشمل بعض المصادر الشائعة للألياف الحبوب الكاملة والبقول الكاملة والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات.

4. تجنب الأطعمة المكررة

الأطعمة المكررة ليست جيدة لجسمك، يجب أن تتجنب تناول الأطعمة المكررة مثل الأرز الأبيض ، والحلوى ، والمشروبات الغازية ، والشوكولاتة ، والسكر ، والأطعمة الغنية بالدهون، كل هذه قد يكون لها تأثير سلبي على جسمك.

5. تناول الأطعمة قليلة السكر

السكر هو بالفعل رقم كبير لمرضى السكر ومع ذلك ، يمكنك تناول الفواكه قليلة السكر مثل الفراولة والرمان والجوافة .

6. الحد من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة

لا تحصل على أكثر من 5 إلى 7 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة (يفضل زيت جوز الهند أو السمن البقري) ، وتجنب الدهون المتحولة تمامًا، سيكون من الجيد أن تتحول إلى الدهون الأحادية المشبعة مثل زيت الزيتون أو زيت الخردل أو زيت السمسم أو زيت نخالة الأرز أو زيت الزيتون أو زيت الكانولا.

7. تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

يجب أن تدمج في النظام الغذائي مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E. تساعد المعادن مثل الزنك والكروم والسيلينيوم والمغنيسيوم على التحكم في اختلالات السكر في الدم.

8 . التمارين الرياضية

اجعل هذا جزءًا من نمط حياتك يجب أن تمارس الرياضة بانتظام لمدة 30-40 دقيقة يوميًا.