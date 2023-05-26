شكرا لقرائتكم خبر عن المورينجا.. الفوائد الصحية والآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم نبات المورينجا كغذاء مكمل لأمراض سوء التغذية، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات، وتشمل الفوائد الصحية للمورينجا علاج الأمراض والوقاية منها مثل مرض السكرى وفقر الدم والتهاب المفاصل وأمراض الكبد والقلب واضطرابات الجهاز التنفسى والجلد والجهاز الهضمى، ويمكن استخدام اللحاء والأوراق والزهور والفاكهة والبذور وزيت هذه الشجرة. وفقا لما نشره موقع health.

والمورينجا مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن، وأظهرت الأبحاث أن المورينجا فى شكل مسحوق يحتوى على..

9 مرات بروتين أكثر من الزبادى

فيتامين أ أكثر بعشر مرات من الجزر

15 مرة من البوتاسيوم أكثر من الموز

17 مرة من الكالسيوم أكثر من الحليب

فيتامين ج أكثر بنسبة 50% من البرتقال

25 مرة أكثر من الحديد من السبانخ

أهم الفوائد الصحية للمورينجا 1. المورينجا مليئة بالعناصر الغذائية بصرف النظر عن احتوائه على الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والبوتاسيوم، فإن المورينجا غنية بالأحماض الأمينية، وأظهرت أبحاث وزارة الزراعة الأمريكية أن المورينجا تحتوي على 18 من أصل 20 حمضًا أمينيًا - اللبنات الأساسية للبروتينات الموجودة في جسم الإنسان. 2. تحارب الجذور الحرة 2. تحارب الجذور الحرة مضادات الأكسدة - الفلافونويد والبوليفينول وحمض الأسكوربيك - الموجودة فى المورينجا تحارب الجذور الحرة، وهي الجزيئات التي تؤدي إلى الالتهاب وتلف الخلايا والإجهاد التأكسدي.





3. يمكن تقليل أعراض مرض السكريفي شكل مسحوق وجد أن المورينجا فعالة في تقليل مستويات الدهون والجلوكوز، وتنظيم الإجهاد التأكسدي وتقليل نسبة السكر في الدم.





4. غذاء صحي للقلبنظرًا لأنها تساعد في التحكم في الدهون، يمكن أن تمنع المورينجا تكوين البلاك في الشرايين وتقليل مستويات الكوليسترول، وهذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





5. يمكن أن تقاوم المورينجا الالتهابات الشائعةتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات في المورينجا في مكافحة الالتهابات. وهو يعمل ضد الفطريات التي تسبب التهابات الجلد ، والبكتيريا المسؤولة عن التهابات الدم والمسالك البولية.





6. المورينجا تساعد على التئام الجروح بشكل أسرعأوراق المورينجا لها خصائص تخثر الدم. إذا تم تناولها بانتظام، فإنها تقلل من وقت التخثر، وتضمن توقف النزيف بشكل أسرع، وتعزز الشفاء.





7. المورينجا تعزز صحة الدماغتقلل الصفات المضادة للأكسدة من تنكس الخلايا العصبية وتحسن وظائف المخ. وتشير الدراسات إلى أن أوراق المورينجا يمكن أن توفر الحماية من أعراض مرض الزهايمر وقد تؤخر ظهوره.





8. المورينجا تحمي صحة الكبدالتركيزات العالية من مادة البوليفينول الموجودة فى المورينجا تحافظ على الكبد آمنًا ضد السمية والأكسدة والضرر.

هل هناك أي آثار جانبية للمورينجا؟

المورينجا لها خصائص ملينة، لذا يسبب تناولها بكميات كبيرة اضطرابات في المعدة وانتفاخ غازي وإسهال وحرقة في المعدة.

بعض المواد الكيميائية الموجودة في الجذور والزهور واللحاء يمكن أن تسبب تقلصات الرحم لدى النساء الحوامل. قد تزيد من خطر الإجهاض.

يجب على النساء المرضعات تجنب المورينجا لأن بعض المكونات قد لا تكون مفيدة للرضع.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ترقق الدم مثل الوارفارين التوقف عن تناول المورينجا بانتظام.