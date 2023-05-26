شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب الشراهة وزيادة الوزن.. منها الخبز المصنع والبطاطس المقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تكون بعض الأطعمة التي يتم الإعلان أطعمة غنية بالمكونات مثل السكر والدهون والملح، ولكن ما الذي يجعل بعض المكونات تسبب الإدمان؟ لماذا نشعر أننا بحاجة إلى المزيد والمزيد منها؟، وفقا لموقع " onlymyhealth"، هناك بعض الأطعمة التي تسبب ادمان أكثر من غيرها نعرضها فيما يلى

1: البطاطس المقلية

نعلم جميعًا أنه من الصعب تناول بضع بطاطس مقلية ، خاصة عندما نحتاج إلى هذا الإصلاح المالح، هذا الملح الموجود في أصابع البطاطس المقلية هو بالضبط ما يبقينا مدمنين ، ونريد المزيد دائمًا.

كشفت إحدى الدراسات أن تناول الصوديوم يخلق حساسية تجاه الدوبامين ، وهو ناقل عصبي يساعد في التحكم في مراكز المتعة في الدماغ، هناك بالفعل علاقة بين الملح والمسارات المرتبطة بالإدمان في الدماغ

2 : رقائق البطاطس

رقائق البطاطس غنية بالملح والدهون، عندما نعض في رقاقة بطاطس دهنية ودهنية ، ترسل نهاياتنا العصبية إشارات تنتقل إلى مركز المتعة ما تحت المهاد - في أدمغتنا، نحن في النهاية نفرط في مركز المتعة ، ونتحطم. ثم نريد المزيد والمزيد والمزيد. حتى الرقائق "الصحية" ، مثل رقائق الخضار المخبوزة ، عادة ما تكون غنية بالدهون، بدلاً من ذلك ، يعد تناول وجبات خفيفة من الأطعمة مثل رقائق الكرنب المخبوز خيارًا أفضل عندما يكون لديك شوق لتناول وجبة خفيفة مالحة ومقرمشة.

3:الصودا

مزيج الصودا من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز مع الكافيين هو الوصفة المثالية للإدمان، يذهب الكافيين مباشرة إلى مجرى الدم ويمنع مستقبلات الأدينوزين ، مما يحفز الغدة الكظرية على إنتاج الرحلة أو محاربة الأدرينالين الكيميائي ، مما يمنح الناس شعورًا بالطاقة.

4 : الخبز الأبيض

يحتوى الخبر الأبيض على الكربوهيدرات المعالجة ونسبة عالية من السكر في الدم ، يصعب التوقف عن تناولها وتجعلنا نتوق إلى المزيد، أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من الكربوهيدرات منخفضة نسبة السكر في الدم وكثافة العناصر الغذائية هم أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

من أمثلة الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المنخفضة معظم الفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة ، والتي تطلق الجلوكوز بشكل أبطأ في مجرى الدم ، وتساعد على توازن السكر في الدم وتخزين الدهون.

5: اللحوم المصنعة

اللحوم الباردة مليئة بالملح ، وكذلك مواد كيميائية مختلفة مثل نترات الصوديوم. يحتوي الكثير منها أيضًا على أطنان من المواد الحافظة والكثير من الدهون. على وجه التحديد ، يمكن أن تحتوي النقانق والنقانق على ما يصل إلى 23 جرامًا من الدهون

6: المخبوزات المصنعة

تشير الدراسات إلى أن أحد المكونات الموجودة في العديد من المخبوزات ، وهو شراب الذرة عالي الفركتوز ، يمكن أن يسبب تفاعلات مشابهة لتلك الناتجة عن تعاطي المخدرات، عندما تشعر بشغف حلو ، اختر وجبة خفيفة كثيفة المغذيات مثل التوت أو فاكهة أخرى مع بعض القرفة فوق دقيق الشوفان، وقد ترغب في التفكير مليًا في إضافة المُحليات الصناعية إلى فنجان قهوتك ، لأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر لاحقًا.

7: الآيس كريم

مليئة بالدهون والسعرات الحرارية والسكر، وغالبًا ما يكون شراب الذرة عالي الفركتوز، الآيس كريم صعب التقسيم، من الناحية الواقعية ، لن نأكل نصف كوب من الآيس كريم