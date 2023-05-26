شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تساعدى طفلك على إنقاص الوزن دون إزعاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف منظمة الصحة العالمية زيادة الوزن والسمنة على أنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون ويشكلان خطراً على الصحة ويمكن أن يتأثر الناس من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع babycenter اثنان من أكبر العوامل التي تساهم في السمنة لدى الأطفال تشمل سوء التغذية وقلة النشاط البدني ، ولكن هناك العديد من العناصر الأخرى التي تلعب دورًا أيضًا ، بما في ذلك:

- تاريخ العائلة

- علم الوراثة

- وقت النظر إلى الشاشة

- أنماط حياة الوالدين

- سهولة الوصول إلى الأطعمة فائقة المعالجة

- الصحة النفسية

يوصي الخبراء بأنه من الأفضل عدم وضع طفلك على نظام غذائي لإنقاص الوزن إلا إذا أوصى به الطبيب على وجه التحديد لإدارة حالة طبية يمكن أن يكون النظام الغذائي المقيد ضارًا بصحة الطفل ويتعارض مع نموه لا يزال الأطفال ينمون ، وزيادة الوزن هي جزء طبيعي من هذه العملية.

-من المهم تجنب إخبار طفلك بأنه يحتاج إلى إنقاص الوزن ربما تحاول فقط تحفيزهم ، ولكن هذا قد يأتي بنتائج عكسية في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي الإفراط في انتقاد وزن طفلك إلى الإضرار بتقديره لذاته ويزيد من مخاطر العزلة الاجتماعية في المستقبل ، والإفراط في تناول الطعام ، وزيادة الوزن قد يؤدي هذا النوع من العقلية أيضًا إلى نمو طفلك وتجنب خدمات الرعاية الصحية خوفًا من السخرية.

-إبق إيجابيا، بدلاً من التركيز على كيفية مساعدة طفلك على إنقاص الوزن ، هناك العديد من النصائح والأساليب المتعلقة بنمط الحياة الصحي التي يمكن أن تساعد طفلك على النمو في الجسم المناسب له وتذكر الأطفال ليسوا جميعًا من نفس الحجم والشكل ، وهذا مقبول تمامًا يمكن أن تكون عادات نمط الحياة الصحية هذه محط اهتمام جميع الأطفال ، بغض النظر عن وزنهم.

- شاركوا الوجبات معًا تشير الدراسات إلى أن مشاركة الوجبات العائلية من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع يرتبط بجودة نظام غذائي أفضل وانخفاض مؤشر كتلة الجسم يمكن أن تكون أي وجبة فطور ، غداء ، عشاء ، وجبات خفيفة ، أو فطور متأخر كل ما يناسب أسرتك جيد.

- كن نموذجًا يحتذى به وعلم أطفالك كيفية بناء وجبات متوازنة قدم الخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان ومصادر البروتين (الدواجن والأسماك والبيض والتوفو والبقوليات) في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة.

- احترم الشهية قدم مجموعة من الأطعمة المغذية والوجبات الخفيفة ، ودع طفلك يحدد ما وكم يريد أن يأكل إذا تعلم طفلك مراقبة إشارات الجوع والامتلاء الخاصة به ، فسيكون قادرًا بشكل أفضل على إدارة وزنه .

-اختر مشروبات أفضل قدم الماء في أغلب الأحيان احتفظ بالصودا والمشروبات الحلوة الأخرى للمناسبات الخاصة إذا كنت تقدم عصيرًا ، فاختر عصير فواكه بنسبة 100 في المائة بدون سكريات مضافة قلل العصير إلى أربع أونصات سائلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 3 سنوات ، وستة أوقيات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات.

- لا تتجنب الحلويات تجنب الأطعمة تمامًا سيجعلها مرغوبة أكثر لدى الأطفال بدلاً من ذلك ، حاول تحقيق التوازن من خلال تناول ملفات تعريف الارتباط أو الآيس كريم أو الكعك كجزء من الوجبات المغذية والوجبات الخفيفة يمكن أن يؤدي تقييد الأطعمة إلى تسلل الأطفال وإخفائهم ، مما يؤدي إلى عدم توازن الثقة. من الأفضل الاستمتاع بها معًا من حين لآخر.

- إدارة أوقات الوجبات ضع جدولًا متوقعًا لتناول الطعام مع الوجبات والوجبات الخفيفة المنتظمة الأطفال لديهم بطون أصغر من البالغين ومن الطبيعي أن يشعروا بالجوع كل ثلاث ساعات أو نحو ذلك.