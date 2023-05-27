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القاهرة - سامية سيد -

عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى بكتيرية في المسالك البولية يمكن أن تكون عدوى المسالك البولية خطرة على الرضع والأطفال الصغار ، ومن المهم الاتصال بطبيبك إذا كنت تشك في إصابة طفلك به، و تشمل الأعراض الشائعة البكاء أثناء التبول ، والبول كريه الرائحة أو عكر والقيء والإسهال.

وحسب ما ذكره موقع babycenter من المحتمل أن يصف الطبيب المضادات الحيوية إذا كان طفلك يعاني من التهاب المسالك البولية.

حوالي 8 % من الفتيات و 2 % من الأولاد سيصابون بعدوى واحدة على الأقل في المسالك البولية قبل سن السابعة، و خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ، على الرغم من أن عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا عند الأولاد من الفتيات.

هل عدوى المسالك البولية تشكل خطورة على الرضع والأطفال الصغار؟عادة ما يكون من السهل علاج التهابات المسالك البولية ، ولكن إذا تركت دون علاج ، فإنها يمكن أن تسبب تلفًا دائمًا في الكلى وحتى الفشل الكلوي.

يقول الأطباء إن الأطفال دون سن الثانية أكثر عرضة من الأطفال الأكبر سنًا للإصابة بأضرار جسيمة ، لذلك من المهم بشكل خاص التقاط وعلاج التهاب المسالك البولية عند الرضيع أو الطفل في أسرع وقت ممكن.

اتصل بطبيب طفلك إذا كنت تشك في وجود خطأ ما، فهناك عدد من الأسباب أو الممارسات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى عدوى المسالك البولية:

-عدم إفراغ المثانة بالكامل

-الانتظار طويلا للتبول

-إمساك

-نظافة المرحاض السيئة (مثل المسح من الخلف إلى الأمام عند الفتيات)

-الجلوس في حفاضات مبللة أو ثوب سباحة

-السراويل الضيقة

-سراويل داخلية غير مصنوعة من القطن

-حمامات الفقاعات والصابون والمنظفات الأخرى التي يمكن أن تهيج الأعضاء التناسلية والإحليل

-الأطعمة أو المشروبات التي تسبب تهيج المثانة ، بما في ذلك الشوكولاتة وبعض التوابل والمشروبات المحتوية على الكافيين

-انسداد المسالك البولية

-حالة تسمى الارتجاع المثاني الحالبي (VUR) ، حيث يرتد البول من المثانة إلى الكلى (تم العثور على الجزر المثاني الحالبي في 30 إلى 40 في المائة من الأطفال والأطفال الصغار الذين يعانون من عدوى المسالك البولية)

-تاريخ عائلي من عدوى المسالك البولية