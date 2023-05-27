شكرا لقرائتكم خبر عن تكيسات المبايض أثناء الحمل وأنواعها وأهم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادة لا يكون كيس المبيض أثناء الحمل سببًا للقلق، فمعظم تكيسات المبيض غير ضارة وغير مؤلمة وتختفي من تلقاء نفسها، ولا تسبب أكياس المبيض عادة أعراضًا أيضًا، على الرغم من أنه إذا تمزق الكيس فقد يكون مؤلمًا وإذا التواء الكيس أو تسبب في التواء المبيض فستحتاجين إلى جراحة فورية في حين أنه ليس ضروريًا عادةً، يمكن للأطباء إزالة كيس المبيض بأمان أثناء الحمل.

وحسب ما ذكره موقع helthy فإن كيس المبيض هو كيس مملوء بالسوائل أو الأنسجة داخل المبيض أو فوقه عادة ما تكون أكياس المبيض غير ضارة وغير مؤلمة وتختفي بدون علاج، يمكن أن تختلف في الحجم من نصف بوصة إلى أربع بوصات ، وعادة ما تتطور خلال سنوات الإنجاب أو بعد انقطاع الطمث حوالي 7 % من النساء في جميع أنحاء العالم لديهن كيس مبيض في وقت ما.





هناك عدة أنواع من تكيسات المبيض:

- الخراجات الوظيفية هي أكثر أنواع الكيسات شيوعًا ، وهي مرتبطة بالإباضة لا تسبب السرطان،و تشمل الأكياس الوظيفية أكياس جرابية وأكياس الجسم الأصفر.

تتشكل الأكياس الجرابية عندما لا يفتح الجريب الذي يحمل البويضة ويطلق البويضة أثناء الإباضة ولكن بدلاً من ذلك يتمسك بها ، مما يؤدي إلى تكوين كيس.

تتطور أكياس الجسم الأصفر بعد الإباضة عادة ، بعد خروج البويضة من الجريب ، ينكمش الجريب إذا لم يتقلص الجريب ولكن يتجمع السائل فيه ، فإنه يشكل كيس الجسم الأصفر.

- تحتوي أكياس الورم المسخي (وتسمى أيضًا الأكياس الجلدية ) على أنسجة جسدية مختلفة ، مثل أنسجة الجلد والشعر قد تكون كيسات الورم المسخي في الجسم منذ الولادة ثم تنمو خلال سنوات الإنجاب للمرأة إنه نادر ، لكن يمكن أن تصبح سرطانية.

- تنمو أكياس الورم الغدي الكيسي على السطح الخارجي للمبيض وتكون حميدة (غير سرطانية) يمكن أن تصبح كبيرة جدًا ومتينة.

-قد تتكون أورام بطانة الرحم عندما تكون المرأة مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي (حالة ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم عادة خارج الرحم ، وغالبًا ما يكون على المبايض) وتسمى أيضًا أكياس الشوكولاتة وهي مليئة بالدم.

- عندما يصنع المبيضان العديد من التكيسات الصغيرة ، فإن هذا يسمى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض مشاكل في الخصوبة وتؤدي إلى الإصابة بمرض السكري في وقت لاحق من الحياة.





ما الذي يسبب تكيس المبايض أثناء الحمل؟النوع الأكثر شيوعًا من كيس المبيض أثناء الحمل هو كيس الجسم الأصفر فبدلاً من الانكماش ، تمتلئ البصيلة التي أطلقت البويضة بالسوائل وتبقى على المبيض عادة ما تختفي هذه الأكياس من تلقاء نفسها بحلول منتصف الثلث الثاني من الحمل ، ولكنها في بعض الأحيان تبقى على المبيض وإذا أصبحت كبيرة أو تسببت في ظهور أعراض فقد تحتاج إلى إزالتها.

قد يكون لديك أيضًا نوع آخر من التكيسات التي كنت تعانين منها قبل الحمل قد يبقى على مبيضك أثناء الحمل قد تنمو أنواع أخرى من التكيسات أثناء الحمل وتصبح مؤلمة ، لكنها لا تسبب عادةً مشاكل للحمل.

ماذا سيحدث إذا أصبت بكيس مبيض أثناء الحمل؟لا تسبب تكيسات المبيض عادة أي مشاكل أثناء الحمل ، على الرغم من أنه إذا استمر التكيس في النمو فقد يتمزق أو يلتوي أو يتسبب في التواء المبيض (يسمى هذا الالتواء التواء المبيض). يمكن أن يسبب الكيس المتنامي مشاكل أثناء الولادة ، خاصةً إذا كانت كتلة كبيرة تسد البطن أو الحوض.

سيقوم مقدم الرعاية الخاص بك بإجراء الموجات فوق الصوتية بانتظام لمراقبة المبيضين والكيس والتأكد من أنه لا ينمو أو يهدد بالتسبب في أي مشاكل إذا لم تكن الموجات فوق الصوتية مناسبة لرؤية الكيس الذي يسبب مشاكل.

إذا تمزق كيس المبيض أثناء الحمل ، فمن المرجح أن يحدث في الأشهر الثلاثة الأولى أو أوائل الثلث الثاني من الحمل ويختفي من تلقاء نفسه بحلول منتصف الثلث الثاني من الحمل.

قد يتسبب الكيس الذي تمزق في:

- ألم شديد ومفاجئ

حمى

التقيؤ

ضعف أو ضعف

تنفس سريع





هل من الآمن إزالة كيس المبيض أثناء الحمل؟إذا لزم الأمر، يمكن إزالة كيس المبيض بأمان أثناء الحمل ، على الرغم من أن مقدم الرعاية الخاص بك ربما يتجنب إزالته إلا إذا كنت تعاني من الألم أو كان الكيس ينزف إذا كنت بحاجة لعملية جراحية ، فقد تتمكن من إجراء جراحة تنظير البطن طفيفة التوغل من خلال شقوق صغيرة ومع ذلك ، في بعض الحالات ، تكون الجراحة المنتظمة للبطن ضرورية.