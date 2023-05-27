شكرا لقرائتكم خبر عن ليس كل ألم فى الصدر علامة على نوبة قلبية.. كيف تعرف الفرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم الصدر أحد الأعراض التي تلفت انتباهنا. في حين أنه يمكن أن يتحول إلى نوبة قلبية ، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالة أقل خطورة ، مثل حرقة المعدة، تكمن المشكلة في أنه قد يكون من الصعب حقًا معرفة الفرق. ومع ذلك ، فإن الأعراض تختلف، كلما عرفت أكثر كلما كان من الأسهل تجنب تلف القلب إذا تبين أن ألم الصدر نوبة قلبية أو ذعر لا داعي له إذا لم يحدث ذلك، وفقا لما نشره موقع health

لماذا يمكن أن تشعر بالحموضة المعوية والنوبات القلبية متشابهة؟

يمكن أن يتسبب مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل القرحة والتشنجات العضلية في المريء ونوبة المرارة والتهاب البنكرياس في حدوث ألم في الصدر وأعراض أخرى تحاكي أعراض النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية - وهي نوع ساحق من ألم الصدر بسبب انخفاض تدفق الدم إلى القلب، يقول بعض الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية إن الأمر يبدو وكأن فيلًا يجلس على صدرهم.

كيف تحدد الفرق

إذا كانت المشكلة متعلقة بالقلب ، فمن المحتمل أن تشعر بضيق أو حرقة أو ضغط في صدرك، وغالبًا ما يتفاقم هذا الألم بسبب ممارسة الرياضة أو الضغط العاطفي الشديد. قد ينتشر إلى الظهر أو الرقبة أو الفك أو الذراعين ، وغالبًا ما يرتبط بـ:

التعرق

دوخة

غثيان

صعوبة في التنفس

نبض غير منتظم

من المرجح أيضًا أن يكون الجاني مرتبطًا بالقلب إذا كان لديك عوامل خطر بما في ذلك مرض السكري أو التدخين أو السمنة أو ارتفاع الكوليسترول أو تاريخ عائلي من أمراض القلب. يلعب العمر دورًا أيضًا: مرض القلب أكثر شيوعًا عند الرجال فوق سن 45 والنساء فوق سن 55.

ألم بعد تناول بعض الأطعمة قد يرتبط بالحموضة المعوية

إذا كانت المشكلة متعلقة بالجهاز الهضمي ، مثل الارتجاع المعدي المريئي ، فغالبًا ما يكون ألمًا حادًا قد ينتج عن تناول وجبة دهنية أو حارة ويتأثر بالتغيير في الوضع، سيزداد الألم سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء، قد يصعد حمض المعدة إلى المريء ويمكن أن يترك طعمًا حامضًا في فمك.